Si preannuncia un marzo a tutto reality per le reti Mediaset. Dopo la proclamazione del vincitore del Grande Fratello vip 6 il 14 marzo e dopo il via, il giorno successivo, alla nuova edizione de “La pupa e il secchione”, una settimana più tardi alzerà il sipario sulla nuova stagione de “L’Isola dei Famosi”.

È ormai tutto pronto infatti per l’inizio della nuova edizione – la sedicesima – del reality di Canale 5 il quale, come svelato dalla conduttrice Ilary Blasi nel corso della prima puntata di "Michelle impossible", prenderà il via il 21 marzo 2022.

Ancora poche notizie ufficiali

La data di messa in onda del reality sembra essere al momento una delle poche certezze intorno al programma, il cui cast è ancora in via di definizione.

Confermata la conduzione di Ilary Blasi [VIDEO], capace la scorsa edizione di tenere in pugno la trasmissione mostrando anche “polso” con i naufraghi quando necessario, è da segnalare il cambio della guardia tra gli opinionisti, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria che dovrebbero prendere il posto che fu di Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

L’unica altra certezza al momento è quella del ritorno di Alvin in veste di inviato al posto di Massimiliano Rosolino che evidentemente non è riuscito a entrare nel cuore dei telespettatori..

A Ilary Blasi spetterà il non facile compito di garantire la risalita, in termini di ascolti e di appeal, di un format che, dopo le prime fortunate e seguite edizioni, sembra essersi un po’ “inceppato”.

Cast da definire, indiscrezioni: Carmen Di Pietro e Ilona Staller possibili 'naufraghe'

Il mistero che avvolge al momento questa nuova edizione, coinvolge anche il cast dei naufraghi che si daranno battaglia sulle spiagge honduregne per cercare di succedere ad Awed, il trionfatore del 2021.

Proprio tale incertezza ha dato in queste ore adito a molte ipotesi circa i partecipanti: si ritiene, ma si tratta di supposizioni che non hanno al momento trovato riscontri ufficiali, che alcuni concorrenti possano gareggiare in coppia col partner, col figlio o con un amico, andando a stravolgere almeno parzialmente la fisionomia del gioco.

Rumors circa i nomi dei protagonisti vorrebbero Olga Plachina (moglie di Aldo Montano) come possibile naufraga, così come i fratelli Luca e Gianmarco Onestini. Altri possibili partecipanti, secondo le solite indiscrezioni, potrebbero essere Dayane Mello, Alessia Fabiani, Matilde Brandi, Carmen Di Pietro e Ilona Staller, quest’ultime due sarebbero date in gara insieme ai rispettivi figli: Alessandro Iannoni (con la madre Carmen) e Ludwing Maximilian Koons (con Ilona).