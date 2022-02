Nuovo appuntamento con le novità di Love is in the air, la popolare Serie TV che si appresta a chiudere i battenti dopo aver debuttato nell'estate 2021 in Italia con un discreto successo di ascolti.

Le trame delle puntate turche in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 si soffermano su Melo, interpretata dall'attrice Elcin Afacan. In particolare, la migliore amica di Eda Yildiz (Hande Ercel) finirà in ospedale dopo essere stata protagonista di un'inaspettata proposta di nozze da parte di Burak Balci (Sinan Helvacı).

Anticipazioni Love is in the air: Melo decisa a chiudere la storia con Burak

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in prima visione tv annunciano che la proposta di nozze di Burak avrà tragiche conseguenze.

Tutto inizierà con precisione quando Melo confesserà a Ayfer che Balci non potrà mai essere l'uomo della sua vita in quanto aveva mostrato un interesse per Eda fin quando non si era sposata con l'architetto Serkan Bolat (Kerem Bursin). La giovane sicura di non sentire più le farfalle nello stomaco deciderà di chiudere la storia con il barista, temendo di essere la seconda scelta. Dall'altro canto, Burak inizierà a sognare un futuro insieme a lei.

Melo rifiuta la proposta di nozze del barista

Stando gli spoiler sulle ultime puntate di Love is in the air si evince che Burak chiederà a Melo di avere bisogno di un confronto con lei.

In questa circostanza, il barista le farà una romantica proposta di nozze, che però non avrà il risultato sperato. La migliore amica di Eda, infatti, troverà il coraggio di rifiutare la proposta di Balci, in quanto ha capito di non provare gli stessi sentimenti di lui.

Il giovane imprenditore, a questo punto, incasserà con grande disinvoltura il rifiuto, se poi non accadesse il colpo di scena.

La migliore amica di Eda in ospedale dopo aver ingerito l'anello di fidanzamento

Ed ecco che Melo presa da un attacco di nervosismo berrà un cocktail, senza badare al contenuto. La giovane, infatti, finirà per ingoiare l'anello di fidanzamento che Burak aveva deciso di nascondere nel cocktail per farle una sorpresa.

Uno scherzo che avrà drammatiche conseguenze. La migliore amica di Eda, infatti, inizierà ad avere delle gravi difficoltà respiratorie e per questo verrà trasportata al più vicino pronto soccorso. Sarà in questo frangente che la giovane ritroverà anche Aydan, ricoverata dopo aver ingerito un grande quantitativo di tranquillanti.

Insomma, attimi di pura apprensione per uno dei personaggi più amati di Sen Cal Kapimi, la serie tv amatissima da milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5.