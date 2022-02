Prosegue l'appuntamento con la soap Un posto al sole, con la puntata in onda mercoledì 16 febbraio su Rai 3 alle 20:45 circa e in replica su RaiPlay.

La situazione per Nunzio si complica ulteriormente e presto le cose potrebbero sfuggirgli di mano. Il suo carattere impulsivo di certo non lo sta aiutando, ma anche il destino sembra remargli contro. Chiara è sempre nei suoi pensieri, ma come fare per aiutarla? La giovane Petrone non ha alcuna voglia di rinunciare alla sua dipendenza, unica ancora di salvezza e sollievo in questo periodo molto difficile, dalla morte del padre ai problemi con l'azienda.

Chi se ne sta approfittando è Roberto, che non ha intenzione di usare i guanti di velluto venendo incontro a Chiara: ciò che vuole ottenere è il massimo profitto dalla compravendita delle quote del gruppo Petrone.

L'unico che sembra essere sereno in questo momento è Samuel, che si è svegliato al settimo cielo e con Speranza nel suo cuore.

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 16 febbraio: Lara si riprende Roberto

Marina ha preso la sua decisione. Il suo posto è vicino a Fabrizio, lontano da Napoli e dall'uomo che davvero ama, Roberto. Questa volta, Ferri ha ricevuto un'amara delusione e non sembra aver reagito molto bene. La rabbia e la frustrazione le ha sfogate sulle prime persone che si è trovato davanti, Nunzio e Lara.

Nonostante il pessimo trattamento ricevuto, Lara non intende rinunciare a Ferri, specie ora che Marina è lontana e non rappresenta più un pericolo, almeno per il momento. E così, la tenace imprenditrice, con le sue abili arti manipolatorie, riesce a far rientrare Roberto nella sua vita.

Nel frattempo, Rossella continua a essere gelosa di Riccardo, che si comporta in modo cinico.

Crovi è nervoso per la situazione che si è creata con Virginia ma pare essere anche abbastanza confuso sui suoi sentimenti.

Nunzio vuole chiudere con tutto e tutti

Le anticipazioni di Un posto al sole della nuova puntata di mercoledì 16 febbraio 2022 in onda su Rai 3 raccontano che Nunzio sarà sempre più affranto dalla penosa situazione nella quale si trova e, per l'ennesima volta, perderà il controllo.

Stavolta a pagarne le conseguenze sarà Katia, con la quale Nunzio avrà un acceso scontro che farà preoccupare Franco.

Infine, arriva il fatidico momento per Cerruti di incontrare l'uomo misterioso che gli ha fatto perdere la testa via chat. Peccato che questo incontro sia ben lontano dalle sue aspettative e che finisca per far sorgere al povero Cerruti molte domande, che forse sarebbe stato meglio se fossero rimaste sepolte nel suo inconscio.