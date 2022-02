Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la serie televisiva di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi), in programmazione dal lunedì al venerdì. Nel corso della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 17 febbraio, nel consueto slot che va dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Eda Yildiz (Hande Erçel) non potrà che fare i salti di gioia, non appena Serkan Bolat (Kerem Bürsin), dopo aver fatto i conti con diversi intoppi e impedimenti, la sorprenderà facendole la tanto attesa proposta di nozze. La giovane paesaggista non ci penserà più di tanto e davanti a parenti e amici accetterà di sposare l'imprenditore.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 17 febbraio: Serkan fa una proposta di matrimonio a Eda

Nel 201esimo episodio della serie tv in onda sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 17 febbraio, prima di Pomeriggio 5, Serkan, nonostante i rocamboleschi imprevisti, riuscirà nel suo intento, cioè quello di stupire Eda con una proposta di nozze, dopo averlo confessato a Melek (Elçin Afacan). L'imprenditore, tra mille difficoltà, troverà il modo per tenere la ragazza fino all'ultimo all’oscuro di tutto, infatti Eda non deve sapere che Serkan vuole sposarla. Fatta la proposta la fanciulla, più felice che mai e senza indugi, accetterà di convolare a nozze con il padre della piccola Kiraz (Maya Başol).

La proposta di matrimonio accadrà in una maniera surreale e grazie all'aiuto di familiari e amici. Serkan avrà intenzione di portare Eda in un ristorante, ma riceverà una telefonata da parte di Kemal (Sinan Albayrak), che lo inviterà a raggiungerlo in commissariato facendogli credere di essere stato arrestato.

Eda accetta la proposta di Serkan: diventeranno marito e moglie

Saputo del presunto arresto di Kemai, Eda vorrà rimandare la serata per andare incontro al suocero. Quando arriveranno nei pressi del commissariato verranno raggiunti da Kiraz, che li inviterà a seguirla in un parco. Sarà in tale circostanza che Eda non farà fatica a capire che il suo amato è deciso a fare il grande passo visto e per farle la proposta si inginocchierà di fronte a lei.

Ovviamente Eda capirà che l'arresto di Kemal era solo una scusa, visto che lo vedrà tra gli invitati.

A questo punto non resta che attendere le prossime puntare per vedere i due protagonisti scambiarsi i voti nuziali, circondati dall’affetto e dall’incontenibile felicità di parenti e amici dopo essere stati distanti per cinque anni.