Nelle puntate finali della seconda stagione di Love is in the air in Turchia, ci saranno i fiori d'arancio anche per Aydan e Kemal. In seguito al matrimonio, il maggiordomo tutto fare Seyfi sarà intenzionato a lasciare il lavoro ma questa notizia non verrà presa affatto bene dalla madre di Serkan. Aydan farà di tutto pur di convincere Seyfi a ritirare le dimissioni, ma il maggiordomo sembrerà non voler cambiare idea.

Kemal e Aydan diventano marito e moglie

In Love is in the air, dopo le nozze di Eda e Serkan, ben presto ci saranno anche quelle della signora Aydan con Kemal.

Proprio così, la madre e il padre di Serkan diventeranno marito e moglie, con la benedizione del loro figlio. Prima della cerimonia, i due promessi sposi dovranno affrontare qualche piccolo ostacolo. In primis ci sarà l'ingombrante presenza della madre di Kemal, ossia la suocera di Aydan, che giungerà a Instanbul proprio per conoscere la futura nuora e il nipote Serrkan. La convivenza tra suocera e nuora non sarà affatto semplice e proprio la madre di Kemal rovinerà i piani di Aydan che voleva sposarsi in Spagna. Nonostante qualche intoppo, Aydan e Kemal riusciranno lo stesso a celebrare il matrimonio nel giorno prefissato e lo faranno preso il municipio di Instanbul. Dunque niente fuga in Spagna per i due piccioncini.

Seyfi vuole lasciare il lavoro dopo le nozze di Aydan

Subito dopo le nozze con Kemal, Aydan riceverà un'altra bella notizia, visto che la suocera comunicherà che se ne tornerà al suo paese lasciando Instanbul. Pertanto, Kemal e la madre di Serkan potranno cominciare a vivere la loro vita matrimoniale senza alcun intoppo. Almeno così sembrerebbe.

Sì perché sul finale di stagione, in Love is in the air, il fidato Seyfi comincerà a pensare di lasciare il suo lavoro, dopo tanti anni di onorato servizio. Seyfi infatti, avrà messo da parte del denaro in tutti gli anni in cui ha lavorato per i Bolat e vorrà finalmente prendersi del tempo per riposare. Ormai la signora Aydan non avrà più bisogno di lui visto che avrà un marito al suo fianco e pertanto vorrà cambiare vita, prendendosi del tempo per sé.

Comunque sia, lascerà il lavoro solo dopo che Eda avrà partorito il piccolo Alp.

Aydan non prende bene le dimissioni di Seyfi: spoiler Love is in the air

In Love is in the air, la decisione di Seyfi di voler lasciare il suo impiego, non verrà presa affatto bene da Aydan. La donna cercherà in tutti i modi di far cambiare idea al suo maggiordomo, offrendogli pure una vacanza a sue spese e un aumento di stipendio. A nulla serviranno però oi tentativi della madre di Serkan. Seyfi sarà più che mai deciso a licenziarsi, anche se prometterà alla donna che troverà un sostituto all'altezza. Le cattive notizie per Aydan non saranno finite qui, visto che ben presto potrebbe ritrovarsi ancora l'odiata suocera in casa sua.

La madre di Kemal infatti, dovrà trasferirsi a casa dei novelli sposi per qualche mese, a causa di alcuni lavori improvvisi nella sua abitazione. Sarà proprio Seyfi a dover dare l'infausta notizia ad Aydan.