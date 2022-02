Nella serie televisiva di origini turche Love is in the air, che continua ad andare in onda su Canale 5 con le vicende della sua seconda e ultima stagione, non mancano mai colpi di scena.

Le anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo italiano il 16 febbraio 2022, annunciano che nonostante Serkan Bolat (Kerem Bürsin) mostri il desiderio di mantenere il massimo riserbo sulla sua scelta di sposare Eda Yildiz (Hande Erçel) dopo il loro recente ricongiungimento, ben presto la voce inizierà a spargersi, dato che molti ormai sapranno del loro possibile matrimonio.

Ovviamente l’obiettivo del facoltoso imprenditore sarà quello di tenere il segreto con la fidanzata fino al momento della proposta, in modo che non le venga rovinata la sorpresa che le aspetta. L'uomo si è confidato sulla questione soltanto con Melek Yücel (Elçin Afacan).

Anticipazioni Love is in the air, episodio 16/2: Serkan vuol continuare a tenere all’oscuro Eda della sua scelta di sposarla

Gli spoiler di Love is in the Air (sceneggiato conosciuto pure con il titolo Sen Çal Kapimi) relativi al 200° episodio, in programmazione su Canale 5 mercoledì 16 febbraio al solito orario dalle 16:55 sino alle 17:35 circa, raccontano che Serkan confesserà a Melek di voler chiedere la mano di Eda, chiedendogli di non parlare con nessuno della sua intenzione.

In particolare il ricco imprenditore vorrebbe evitare che la sua scelta di convolare a nozze con l’architetta paesaggista diventi di dominio pubblico: purtroppo Serkan non potrà fermare il circolare della notizia, dopo che Melek - sull’onda dell’entusiasmo - la riferirà in fretta a Ayfer (Evrim Doğan) dando modo di far sapere a tutti e nel giro di poco tempo che l'imprenditore è pronto a fare il grande passo con la madre della piccola Kiraz (Maya Başol).

Serkan costretto a ricorrere a ogni espediente affinché Eda non si rovini la sorpresa

Non appena la voce inizierà a circolare, Serkan per impedire che arrivi alle orecchie della sua amata, seppur con parecchia difficoltà, si vedrà costretto a ricorrere a ogni espediente per tenerla all’oscuro fino all’ultimo.

Nello specifico il figlio di Aydan (Neslihan Yeldan) escogiterà una controffensiva, che in un primo momento sembrerà un nuovo imprevisto da affrontare. Per scoprire in che modo Serkan chiederà all’architetta paesaggista di voler diventare suo marito, e soprattutto come reagirà la stessa, occorre però aspettare i prossimi episodi.