Le avventure della Serie TV turca Love is in the air continuano la propria messa in onda televisiva. Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 il 3 marzo 2022, raccontano che la piccola Kiraz (Maya Başol) manifesterà il desiderio di avere un fratellino e inviterà i suoi genitori Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) a fare un altro figlio.

Intanto per Bolat ci sarà una svolta a livello professionale: dopo aver rinunciato all’Art Life vendendo le sue quote societarie e appoggiando un progetto della sua amata in Italia, l'uomo troverà lavoro all’università come docente di architettura.

Anticipazioni Love is in the air, del 3 marzo: Eda e Serkan invitati da Kiraz a fare un altro figlio

Nella puntata che il pubblico italiano seguirà sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 3 marzo nella solita fascia pomeridiana, per cominciare Kiraz arriverà a fare una richiesta inaspettata ai suoi genitori Eda e Serkan: la bambina vorrebbe avere al più presto possibile un fratellino o una sorellina dopo che la maestra ha assegnato il compito di realizzare un video con la sua famiglia in cui domandare qualcosa in grado di suscitare curiosità.

A questo punto il ricco imprenditore, dopo essersi imbarazzato alla stessa maniera di Eda, sceglierà di invitare tutti i parenti a cena: Bolat vorrà approfittare dell’occasione per registrare il filmato per la figlia, ma soprattutto per annunciare ai suoi cari un grande cambiamento nella sua vita.

In particolare Serkan comunicherà la sua decisione di voler insegnare alla facoltà di architettura, presa dopo aver venduto le sue quote dell’azienda Art Life rimasta nelle mani di sua moglie e dei loro cari amici Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu).

Kiraz mette in imbarazzo i suoi parenti, Serkan chiede aiuto a Eda dopo aver impartito la sua prima lezione

Appena la piccola Kiraz chiederà agli invitati in quale modo si fanno i bambini, non passerà di certo inosservato l’evidente disagio di tutti i presenti. Nel contempo Eda cercherà di dare dei consigli al marito Serkan sul suo nuovo lavoro: purtroppo quest’ultimo darà l’impressione di non voler ascoltare la sua amata e non si farà per niente influenzare.

Durante il suo primo giorno di lezione all’università, Bolat non farà fatica a rendersi conto che l’interesse dei suoi studenti sulla sua fama è più forte rispetto a quello per i suoi insegnamenti: Serkan per risolvere la situazione e quindi trasmettere agli allievi il suo amore per l'architettura potrà contare sul supporto di Eda.