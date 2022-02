La soap opera di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi) si arricchisce sempre di sorprese, nonostante manchi poco per le battute finali della sua seconda e ultima stagione. Nel corso dell’episodio in onda su Canale 5 il 9 febbraio 2022, Kiraz (Maya Başol) delusa per l’assenza del nonno Kemal Özcan (Sinan Albayrak) all’uscita della scuola, si nasconderà tra le mura della struttura con Can (Ahmet Efe Metekoğlu), facendo temere il peggio ai suoi genitori Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Spoiler Love is in the air, puntata del 9 febbraio: Kiraz si chiude nel bagno della scuola con Can facendo preoccupare i genitori

Dalle anticipazioni sulla 195^ puntata dell’amato sceneggiato, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 9 febbraio dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, si evince che Kiraz farà i conti con una spiacevole sorpresa, poiché non potrà che rimanere delusa quando suo nonno Kemal non rispetterà la promessa che le aveva fatto. In particolare, quest’ultimo aveva accettato, su richiesta della nipotin,a di farsi trovare all’uscita della scuola. Quando il compagno di Aydan (Neslihan Yeldan) non manterrà la parola data, dopo essere stato costretto a farsi indietro su ordine del figlio Serkan, Kiraz metterà in atto il piano architettato con il suo amichetto Can.

Nello specifico, la figlia del ricco imprenditore si chiuderà nel bagno dell’istituto scolastico ma non da sola, visto che a farle compagnia ci penserà proprio il figlio di Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu). A causa del suo gesto inaspettato, Kiraz desterà parecchia preoccupazione nei suoi familiari che, non appena verranno messi al corrente dell’accaduto, prenderanno un grosso spavento.

Eda cerca di convincere Kemal ad andare a prendere sua figlia Kiraz a scuola

Kiraz, non appena verrà raggiunta dalla madre e dal padre, gli dirà di essere disposta a uscire solamente se suo nonno Kemal andrà da lei. L’architetta paesaggista Eda anche se il suo amato non sarà per niente d’accordo, non perderà tempo per contattare il compagno di Aydan, invitandolo a recarsi dalla nipotina per non farle un altro torto.

Intanto, l’obiettivo principale della bambina sarà sempre lo stesso, cioè quello di far avvicinare suo padre Serkan e Kemal.

A questo punto, non resta che attendere per sapere se il compagno della signora Bolat si farà condizionare nuovamente dal figlio, oppure seguirà il suo cuore scegliendo quindi di accorrere in aiuto della piccola nipote.