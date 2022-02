Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 14 al 18 febbraio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati sulle vicende di Nunzio e Chiara, che ormai intraprenderanno due strade totalmente differenti, mentre Ferri si ritroverà a dover fare i conti con la partenza di Marina che causerà in lui un forte malessere.

Anticipazioni Un posto al sole 14-18 febbraio: Nunzio e Roberto delusi in amore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole al 18 febbraio 2022, rivelano che la situazione tra Chiara e Nunzio non presenterà alcun segnale di ripresa.

La crisi tra i due continuerà ad essere profonda e, come se non bastasse, Nunzio si ritroverà a dover gestire una situazione delicata anche sul lavoro.

In questo momento, infatti, Nunzio non è l'unico che sta soffrendo per amore, dato che pure Roberto Ferri si trova in una situazione molto delicata dopo l'addio di Marina.

Duro scontro tra Nunzio e Roberto Ferri

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che la signora Giordano annuncerà la sua scelta di lasciare Napoli e in questo modo getterà nello sconforto assoluto Roberto, che si ritroverà da solo a dover gestire questa situazione.

Di conseguenza, Roberto e Nunzio arriveranno ai ferri corti sul lavoro. I due saranno protagonisti di un durissimo scontro, al termine del quale Nunzio apparirà sempre più convinto di voler chiudere con tutto e tutti, alla luce anche di un altro acceso diverbio che avrà con sua mamma.

Nel frattempo Lara, grazie alle sue doti da manipolatrice e da stratega, riuscirà a mettere di nuovo gli occhi addosso a Roberto Ferri e, in questo modo, entrerà a far parte della sua vita.

Katia affronta il suo ex, Nunzio e Franco in crisi: anticipazioni Un posto al sole al 18 febbraio 2022

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 18 febbraio 2022, rivelano che intanto Ferri si concentrerà già su colei che potrebbe essere la sua nuova vittima: trattasi di Chiara.

Tensioni in arrivo anche nel legame tra Nunzio e Franco, mentre Katia dovrà fare i conti con il ritorno in città del suo ex compagno che ancora non si convince a lasciarla andare definitivamente.

Rossella, invece, dovrà prendere atto della gravità del quadro clinico di uno dei suoi pazienti che versa in condizioni davvero molto delicate.

Sarà in questo contesto che la ragazza si renderà conto quanto possa essere difficile per un medico riuscire a mettere da parte la propria emotività e i propri sentimenti, nel momento in cui deve rapportarsi con un paziente che ha poche aspettative di vita.

Intanto, Renato e Raffaele parteciperanno alla prima lezione del corso di sommelier: come se la caveranno in questa nuova veste? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole su Rai 3.