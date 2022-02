Nella soap opera Love is in the air, nel corso degli episodi in onda dal 21 al 25 febbraio, Eda verrà a sapere da Piril che la Art Life sarà quasi in bancarotta. Notizia che giungerà proprio mentre Yildiz sarà in luna di miele con Serkan. La novella sposa però, deciderà di prendere tempo e non rivelerà subito al marito i guai finanziari dell'azienda, convincendo invece a fare ritorno anticipato a Istanbul.

Eda scopre che la Art Life è in bancarotta ma non dice nulla a Serkan

In Love is in the air, i telespettatori non faranno in tempo a festeggiare le nozze di Eda e Serkan che subito li vedranno alle prese con nuovi problemi.

In particolare, nei nuovi episodi della soap Tv turca, i novelli sposi partiranno per la luna di miele in Italia, dove ben presto per loro ci saranno però degli inconvenienti legati alle carte di credito.

A Istanbul intanto, Piril cercherà di capire come dire a Serkan, una volta che sarà tornato dal viaggio di nozze, dei problemi finanziari della Art Life. Tutto sarà stato causato dal progetto del Qatar andato a monte.

I problemi sembreranno essere molto gravi, visto che la banca bloccherà tutte le carte di credito della Art Life e di Serkan. A questo punto Piril confesserà a Eda ciò che sta accadendo e le due donne decideranno, almeno per il momento, di non dire nulla a Serkan.

Eda interrompe la luna di miele nelle prossime puntate di Love is in the air

Nel corso delle nuove puntate inoltre, Melo e Burak penseranno di non essere ricambiati e si confideranno rispettivamente con Ayfer e Kerem. Alla fine, decideranno di lasciar perdere e di andare ognuno per la propria strada. Intanto, in Italia, Serkan non riuscirà a capire per quale motivo Eda gli vieterà di fare spese.

Non solo, non riuscirà nemmeno a comprendere perché Eda voglia tornare a Istanbul prima del previsto.

Piril e Eda avranno in mente un piano per risolvere i problemi della Art Life ancor prima che Serkan scopra tutto quanto. Peccato che Aydan venga a sapere che l'azienda del figlio sia sull'orlo del fallimento.

Eda e Piril fanno di tutto per tenere segreta la bancarotta della Art Life

Dunque per Eda e Piril sarà sempre più difficile trovare una soluzione e soprattutto mantenere ancora il segreto con Serkan. Alla fine, penseranno che l'unica possibilità per salvare la Art Life, sia legata al progetto di Deniz. Pertanto Eda acconsentirà che Serkan vada da solo con Deniz sull'isola in cui si dovranno svolgere i lavori. All'ultimo minuto, però, Eda cambierà idea e andrà con loro. In effetti Eda non avrà dimenticato che Deniz, in occasione del suo matrimonio con Serkan, ha donato al marito dei biglietti da visita con i nomi di molti avvocati divorzisti.

Fino a quando Eda riuscirà a tenere segreto il fallimento della Art Life a Serkan?

Per scoprirlo non resta che seguire tutti i prossimi appuntamenti con Love is in the air, ricordando che la Serie TV va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 16:50 circa.