Sarà un finale di serie pieno di suspense quello di Sen Çal Kapımı, che andrà in onda su Fox Türkiye mercoledì 8 settembre. La gravidanza di Eda proseguirà sotto l'ala protettiva di Serkan e di tutta la sua famiglia, ma un imprevisto potrebbe mandare in panico l'architetto: infatti a Eda si romperanno le acque quando i due saranno in mezzo al nulla e con l'auto in panne.

Eda rischia di perdere il bambino

È stato un finale al cardiopalma quello della puntata numero 51 di Sen Çal Kapımı. Durante la festa di compleanno a sorpresa organizzata per Serkan, la piccola Kiraz ha chiesto a Eda di recuperarle un palloncino che è volato via ed è rimasto incastrato sopra un albero.

La ragazza, per raggiungerlo, è salita sopra una scala, ma ha perso l'equilibrio per poi precipitare. Eda è veramente caduta a terra o qualcuno è riuscita a salvarla al volo?

Le modalità, al momento, sono ancora sconosciute, ma sta di fatto che, grazie al trailer della puntata 52 di Sen Çal Kapımı, si evince che le cose per Eda proseguiranno per il meglio e la gravidanza andrà avanti, ma Serkan avrà delle regole ancora più ferree a riguardo.

Le paranoie di Serkan

Infatti Serkan è super paranoico in merito alla gravidanza di Eda, forse anche a causa della sua ipocondria, per questo motivo fin da subito ha cercato di fare il meglio per la moglie, anche se ogni tanto le ha causato qualche fastidio, come quando ha assunto due infermiere che la controllassero 24 ore su 24, oppure quando ha corrotto il medico per far sì che la moglie smettesse di lavorare.

Ad ogni modo, nonostante queste premura, Eda e il bambino hanno rischiato veramente tanto, così Serkan, nella puntata 52, passerà alle "maniere forti". Sua moglie non potrà rimanere da sola neanche un attimo, così organizzerà una squadra con Melo, Aydan, Seyfi, Ayfer e Kemal per far sì che Eda venga "sorvegliata" 24 ore su 24 e per controllare tutto quello che fa o di cui ha bisogno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A Eda le si rompono le acque

Il "team" inizierà a fare i turni, ma la situazione diventerà un po' ingestibile anche a causa dei continui cambi d'umore di Eda, addirittura Ayfer dirà che il bambino deve nascere al più presto così "tutti saremo più tranquilli".

Nonostante Serkan sia un maniaco del controllo, non tutte le cose possono andare come previsto.

Infatti lui ed Eda si ritroveranno in mezzo al nulla con l'auto in panne e proprio in quel momento a Eda si romperanno le acque. Come riuscirà Serkan a risolvere questa situazione?

L'appuntamento con il finale di serie di Sen Çal Kapımı è per mercoledì 8 settembre su Fox Türkiye. Il canale è visibile gratuitamente dall'Italia sul sito ufficiale e sul canale YouTube dell'emittente turca.