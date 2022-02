Nuove anticipazioni su Love is in the air, la Serie TV vista da quasi tre milioni di telespettatori ogni giorno sulla rete ammiraglia Mediaset. Le trame delle puntate turche in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Aydan Bolat prenderà una decisione che farà preoccupare tutti quanti, dopo aver appreso della decisione di Seyfi di licenziarsi.

Anticipazioni Love is in the air: Kemal e Aydan diventano marito e moglie

Le anticipazioni annunciano che Aydan farà preoccupare moltissimo i familiari per un folle gesto nel corso delle puntate in onda a breve in televisione.

Tutto inizierà quando la madre di Serkan (Kerem Bursin) e Kemal (Sinan Albayrak) diventeranno marito e moglie a Istanbul. I due, infatti, convoleranno a giuste nozze davanti a un bellissimo panorama sul mare, dove si giureranno amore eterno. Qui Aydan apprenderà che la suocera ingombrante ha deciso di tornare a casa sua, lasciandoli liberi di vivere la loro storia d'amore. Ma i colpi di scena per la coppia non termineranno qui.

Seyfi vuole licenziarsi all'arrivo di Alp

Dagli spoiler sulle ultime puntate di Love is in the air si apprende che Seyfi informerà Aydan (Neslihan Yeldan) di voler cambiare vita, visto che non ha più bisogno del suo aiuto. L'assistente, a questo punto, annuncerà ad Aydan l'intenzione di licenziarsi all'arrivo del piccolo Alp, il secondo figlio di Eda (Hande Ercel).

La mamma di Serkan cercherà di fargli cambiare idea, provando a corromperlo offrendogli una vacanza gratis e un aumento di stipendio. Seyfi, però, apparirà irremovibile di fronte alla sua scelta di cambiare vita, anche se le prometterà di trovare un degno sostituto.

La signora Bolat ingerisce una grossa quantità di calmanti

Intanto Kemal scoprirà che sua madre Yadigar ha intenzione di trasferirsi da loro per qualche tempo a causa di alcuni lavori di manutenzione nella sua proprietà.

Pertanto il padre di Serkan pregherà Seyfi (Alican Aytekin) di dare la notizia ad Aydan. Così il maggiordomo scoprirà che la signora Bolat ha ingerito una grossa quantità di calmanti per non soffrire per le sue dimissioni. Inoltre il ragazzo apparirà preoccupato all'idea che la sua padrona si trovi a convivere con l'impertinente suocera.

Alla fine Kemal e Seyfi accompagneranno Aydan in ospedale. Una situazione alquanto tragicomica che porterà tutti i protagonisti della serie tv a ritrovarsi in clinica.

Insomma, un momento tutto da vivere per gli amanti di Love is in the air, in onda ogni giorno dalle ore 16:55 sui teleschermi di Canale 5.