Ritorna in onda Matrimonio a prima vista - Italia, lo show targato Discovery che da mercoledì 16 febbraio sarà visibile anche su Real Time dopo aver debuttato in anteprima, il 26 gennaio scorso, sulla piattaforma a pagamento Discovery Plus.

Giunto alla sua ottava edizione, il format italiano del programma resta invariato, con i tre esperti (Mario Abis, Nadia Lofreddi e Andrea Favaretto) pronti a selezionare sei partecipanti e a creare le coppie che, in base a criteri il più possibile "scientifici", si giureranno amore "al buio".

Le nuove coppie in gioco: Antonio e Giorgia

Saranno sei i partecipanti destinati a convolare a nozze con dei perfetti sconosciuti, nella speranza di trovare la propria anima gemella.

Antonio, 29 anni di Castri di Lecce (Lecce) è un rappresentante pugliese che ha un ottimo rapporto con la propria famiglia, in particolar modo la sorella.

Il giovane sposerà la ventottenne Giorgia, reatina di professione tecnico di circolazione extracorporea. Giorgia vive in casa con mamma e fratello, ama fare lunghe passeggiate e passare il week end con le amiche.

Gianluca e Giorgia

La seconda coppia è tutta piemontese: Gianluca, trentenne di Nichelino, è un imprenditore presso l'azienda di famiglia e un ragazzo pieno di hobby al quale piace tuffarsi nella natura pescando e andare a cavallo; inoltre ama i balli caraibici.

La sorte lo ha abbinato alla corregionale Giorgia, ventisettenne di Mondovì, in provincia di Cuneo, laureata in Giurisprudenza che ha però deciso di rinunciare alla carriera "togata" per fare l'impiegata. La ragazza è molto legata alla madre, che considera la sua migliore amica, inoltre è amante dello sport e sempre attiva.

Mattia e Cristina

Infine c'è la terza coppia. Il brianzolo Mattia, 34 anni di Bernareggio, è un manutentore di impianti elettrici col pallino per l'avventura: appena può infatti parte zaino in spalla, per nuovi luoghi e nuove avventure, è amante dello sport e del ballo, ritiene la famiglia un porto sicuro, affermando di avere un buon rapporto sia con i genitori che con il fratello.

La sua promessa sposa è Cristina, trentenne di Capriolo (Brescia), orfana di ambo i genitori, che sta studiando da personal trainer; la ragazza non si separa mai dalla sua cagnolina Olivia e appena può parte per nuove avventure.

Dal 16 febbraio su Real Time sarà possibile vedere se queste tre coppie sono destinate ad avere davvero un futuro insieme.