Martedì 22 febbraio, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Mattino 5. Tra gli ospiti presenti in studio c'è stato anche Raffaello Tonon. Il nobile ha espresso un giudizio negativo sull'atteggiamento mostrato da Soleil Sorge al GFVip 6.

L'episodio incriminato

Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, ha commentato con un parterre di ospiti le dinamiche accadute nella 43^ puntata del GFVip. Durante la puntata, Signorini ha dedicato un ampio blocco al bacio saffico scambiato da Soleil con Delia Duran nella festa di sabato 19 febbraio 2022.

Sorge è stata al centro del blocco che ha coinvolto anche Alex Belli. Nella clip, è stato mandato in onda un litigio furioso tra la 27enne italo-americana e l'ex attore di Centovetrine. Insomma, per l'ennesima volta si è parlato del triangolo amoroso-artistico.

La critica al bacio

Raffaello Tonon sembra non provare alcuna simpatia nei confronti di Soleil Sorge. Il diretto interessato ha commentato con parole piuttosto dure il bacio scambiato dalla influencer con Delia Duran: "Non è stato amichevole, ma vicino alla passione". A tal proposito Tonon ha ammesso che non ha nulla contro il gesto in sé, ma non gli è piaciuta la strumentalizzazione della cosa.

In un secondo momento, l'ospite di Mattino 5 ha rincarato la dose: "Da anni stiamo facendo battaglie contro l'omofobia e queste giocano".

A detta dell'opinionista, nel 2022 ci sono ragazzi che ancora vengono aggrediti per strada solo perché camminano mano nella mano, mentre Soleil e Delia giocano sull'argomento.

Per l'amico di Luca Onestini, il trio formato da Soleil-Alex-Delia ha solamente cercato popolarità: "Noi siamo qui a parlarne, giudicarle e ragionarci su".

Dunque, i tre concorrenti avrebbero raggiunto il loro intento.

'Sono tutti complici'

Maria Monsè ha spezzato una lancia a favore di Soleil. A detta dell'ex gieffina, Sorge ha un animo gentile. La diretta interessata ha chiesto a tutto il parterre di Mattino 5 di crederle, visto che per tre settimane ha avuto modo di conoscere la 27enne nella casa del GFVip.

Tonon, però, ha sbottato nuovamente: "Animo sensibile Soleil? È Un serpente a sonagli". Secondo il giudizio del nobile, la influencer non cadrebbe mai nelle trappole degli altri, ma bensì farebbe cadere il prossimo nella sua trappola. Inoltre, il diretto interessato si è sentito in dovere di dare ragione a Davide Silvestri: "In questa cosa non ci sono vittime, ma sono tutti complici".

Per l'opinionista di Mattino 5, potrebbe essere stata proprio Soleil Sorge ad avere architettato tutto il teatrino che ha coinvolto Alex Belli e Delia Duran: "Lei è la mente di tutto".