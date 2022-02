Nella 43ª puntata del GFVip si sono alimentate diverse dinamiche del reality show di Mediaset: Katia Ricciarelli ha sbottato con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Sebbene la maggior parte dei concorrenti abbia votato la cantante lirica per mandarla in nomination, Davide Silvestri ha preferito virare su un’altra coinquilina. In confessionale, Lulù Selassié si è detta sicura che il coinquilino non vada mai contro la soprano per paura.

L’episodio incriminato

Tutto è partito da una clip riguardante Katia Ricciarelli in cui Manila è stata definita una falsa dalla cantante lirica.

A finire nel mirino della 76enne, c’è stata anche Miriana. A detta della soprano, il duo Trevisan-Nazzaro passerebbe parte del tempo a sparlare degli altri "vipponi".

Di conseguenza, in puntata è nato un botta e risposta. Trevisan ha sbottato con Ricciarelli e l'ha accusata di avere offeso tutti in questi cinque mesi di convivenza, di avere detto parole fuori luogo e di essere anche stata razzista.

Il commento della Principessa

Lo scontro tra Katia e Manila ha portato una sorta di frattura nella casa del GFVip. Al momento delle nomination, la cantante lirica ha ricevuto un voto da Manila, Miriana, Alessandro e Lulù.

In confessionale, la Principessa ha spezzato una lancia a favore dell'amica Miriana Trevisan.

A detta della 23enne, Katia avrebbe esagerato con i modi e con i termini nei confronti del duo Trevisan-Nazzaro. Per questo motivo Lulù ha deciso di unirsi alla maggioranza dei suoi compagni d'avventura e ha nominato Ricciarelli. Successivamente la diretta interessata ha voluto esprimere anche un commento su Davide Silvestri.

Scendendo nel dettaglio, Lulù ha speso una critica verso l'attore: "Davide ha paura di andare contro Katia. Si è c.... sotto". Per la seconda finalista del reality show di Canale 5, Silvestri avrebbe deciso di nominare Caldonazzo, per non andare contro Katia.

Davide litiga con Soleil

Davide Silvestri ha deciso di non prendere una posizione sullo scontro di Katia Ricciarelli, ma è stato protagonista di un duro scontro con Soleil Sorge.

Il 40enne, dopo avere ricevuto una nomination dalla influencer, ha sbottato spiegando che Sorge è una persona molto furba. Davide ha precisato di non avere mai detto cosa pensa di Soleil per non ferirla-

In preda alla delusione e alla rabbia, il diretto interessato ha sostenuto che tutto ciò che vede fare da Soleil è molto deludente e ha fatto notare che non vuole più avere a che fare con la 27enne italo-americana. Silvestri ha fatto sapere alla coinquilina che il loro rapporto di amicizia si è interrotto con quella nomination.