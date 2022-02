Soleil Sorge si sta affermando come una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip, reality dedicato ai volti noti della tv giunto alla sua sesta edizione. Se la giovane italo-americana fa parte dei 'vipponi' della casa più spiata d'Italia deve senza dubbio dire grazie a Uomini e donne, il dating show che l'ha resa popolare tra i telespettatori. A parlare di Soleil è stata proprio Raffaella Mennoia: la storica autrice dei programmi di Maria De Filippi ha ricordato, attraverso le pagine di Oggi, il primo provino che la allora ventunenne Sorge fece per accedere alla trasmissione e che la portò diritta a sedere tra le corteggiatrici di Luca Onestini, il quale poi la scelse.

Raffaella ricorda il primo incontro con Sorge

'Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su sé stessa', ha rivelato Raffaella al settimanale, ricordando che ha ben nitido il primo incontro con sebbene veda tante ragazze. Subito, Mennoia ha capito che il tronista avrebbe avuto a che fare con una ragazza che la sapeva lunga e che non si sarebbe lasciata mettere i piedi in testa da nessuno. Ricordando inoltre la prima esterna in cui le posizioni di yoga assunte da Soleil e Luca avrebbero messo chiunque in imbarazzo, l'autrice ha confermato che i suoi pensieri iniziali non si sono discostati troppo dalla realtà.

Effettivamente, Onestini non è riuscito a restare indifferente di fonte a Soleil che fu la sua scelta.

Dopo soli 4 mesi, Sorge lasciò l'ex tronista in diretta proprio mentre quest'ultimo era all'interno della casa del Grande Fratello, cominciando una relazione con Marco Cartasegna, che ai tempi della trasmissione era stato 'collega di trono' proprio di Luca. Insomma, Solei non è nuova agli intrighi amorosi, e anche adesso non si è smentita, dando vita ad uno strano triangolo che vede agli altri due vertici Alex Belli e Delia Duran.

L'autrice sulla vippona: 'Donna single che gioca le sue carte'

Secondo Raffaella, però, l'unico che deve provare vergogna per quello che sta accadendo sotto l'occhio attento delle telecamere è proprio l'ex attore di CentoVetrine il quale, a breve, rientrerà in casa e si troverà a vivere con la compagna Delia (o forse ormai ex) e con Soleil stessa, con la quale è nata la ormai famigerata 'chimica artistica'.

'Machiavellica, certo, e la morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte', ha detto Mennoia, senza nascondere nelle sue parole una simpatia per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Insomma, Raffaella ha sottolineato la grande caparbietà di Soleil, qualità che ormai è sotto gli occhi di tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip.