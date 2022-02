Clarissa Selassié è stata una concorrente del GFVip 6. In una diretta Instagram, la 19enne ha vuotato il sacco sulla scarsa igiene di alcuni ex coinquilini. Come spiegato dalla giovane, alcuni non laverebbero mai i capelli mentre altri avrebbero i piedi talmente sporchi che sembrerebbero avere la muffa.

Le parole di Delia Duran

Al termine della 40ª puntata del GFVip, Delia si è ritrovata a parlare con Caldonazzo. La modella sudamericana ha ammesso di non avere un ottimo feeling con Jessica Selassié. Il motivo? Secondo Delia, la principessa la vedrebbe come un ostacolo nel rapporto con Barù.

Mentre sparlava, Duran ha sparato a zero su Jessica: “Le puzzano le ascelle, mamma mia”.

La replica dell’ex gieffina

In una diretta Instagram avviata dalla sorella di Lulù e Jessica Selassié, una fan ha chiesto all'ex gieffina se avesse sentito le dichiarazioni di Delia Duran. Anziché glissare, la 19enne ha vuotato il sacco e ha fornito la sua versione. Clarissa ha precisato di avere sentito le affermazioni della modella sudamericana, ma al tempo stesso ha fatto sapere di non essere minimamente toccata dal suo giudizio: "Ragazzi sapete quanta gente puzza in quella casa?" A detta della giovane, è meglio l'odore delle ascelle che l'alito di alcuni. In un secondo momento la diretta interessata ha rincarato la dose, spiegando che alcuni "vipponi" lavavano i denti tre volte al giorno ma emanavano ugualmente un cattivo odore.

Nel corso della chiacchierata social, la principessa ha confidato di avere visto delle cose allucinanti all'interno del reality show: "C'è gente che va in giro in quella casa con i piedi lerci, neri, con la muffa". Stando al racconto di Clarissa, altri concorrenti invece avrebbero avuto i capelli sporchi per giorni.

'Non me ne frega un cavolo'

Dopo avere sollevato dubbi sulla scarsa igiene personale di alcuni concorrenti del GFVip 6, Clarissa Selassié ha ribadito di non essere infastidita dal pensiero di Delia sulla sorella Jessica. La diretta interessata infatti, ha spiegato ai fan che si occupa personalmente della cura personale delle sorelle Jessica e Lulù: "Sono che io mando prodotti estetici tutti i giorni".

La 19enne ha menzionato creme, balsami, trucchi, maschere, shampoo, burro cacao, lucidalabbra. Dunque, le parole di Delia Duran da un orecchio le entrano e dall'altro le escono: "Non me ne frega un cavolo".

Nonostante l'ex gieffina abbia vuotato il sacco sull'igiene personale di alcuni ex coinquilini, la diretta interessata ha preferito non fare nomi o riferimenti. Dunque, non è dato sapere chi fossero i "vipponi" poco propensi alla propria cura personale.