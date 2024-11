Novità nel palinsesto Mediaset per ciò che riguarda le prime serate di giovedì 7 e venerdì 8 novembre: su Canale 5 andranno in onda nuovi episodi di Endless Love. La soap tv turca quindi raddoppia l'appuntamento serale con il suo pubblico ma avrà un compito arduo, cioè sfidarsi giovedì con Don Matteo 14 e venerdì con la finalissima di Tale e Quale Show.

Cambio programmazione per Endless Love

I fan di Endless Love possono gioire, infatti la settimana appena iniziata, oltre a confermare la messa in onda delle dizi turca nella fascia pomeridiana dalle 14:10 circa fino alle 14:45, prevede un doppio appuntamento in prima serata.

Le avventure di Kemal, Nihan e Emir, infatti, non verranno trasmesse solo il giovedì 7, come accaduto nelle ultime settimane, ma anche venerdì 8 novembre.

Nel momento in cui la storyline è giunta a uno snodo fondamentale, Mediaset ha deciso di mantenere un contatto più profondo con il pubblico proponendo una full immersion. La scelta della rete del Biscione non è per nulla casuale. Visti gli ottimi risultati ottenuti in fatto di share, puntare sulla soap ottomana potrebbe essere la scelta giusta in due serate particolarmente difficili per la programmazione.

Scontro Mediaset - Rai

Questo giovedì 7 novembre su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di della collaudata fiction Don Matteo 14 che vede Raoul Bova protagonista, mentre il giorno successivo Carlo Conti presenterà la finale di Tale e Quale Show, con la presenza di Paolo Bonolis in qualità di quarto giudice.

Endless Love, dunque, avrà il difficile compito di sfidare questi due prodotti televisivi.

Come accaduto già per le serie che l'hanno preceduta -in particolare Terra Amara- Endless Love potrebbe rivelarsi l'asso nella manica.

Anticipazioni delle puntate serali

Cosa accadrà nelle due prime serate? Come rivela il promo che è attualmente trasmesso su Canale 5, i sospetti circa l'assassino di Ozan si concentreranno su Zeynep.

Sentendosi con con l'acqua alla gola, dopo la diffusione di un video in cui si vede lei mentre tenta di soffocare Ozan, Zeynep tenterà il suicidio ma verrà salvata in extremis da Kemal, al quale avrà precedentemente confessato di essere in attesa del figlio di Emir il suo peggior nemico.

Nihan sarà furiosa con il suo innamorato poiché lo accuserà di aver sempre saputo la verità ma di aver protetto la sorella. La ragazza deciderà di chiudere per sempre con Kemal.