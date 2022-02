Mercoledì 2 febbraio, su Rai1, è andata in onda la seconda serata della 72^ edizione del Festival di Sanremo. Tra i 13 big in gara, c'è stato anche l'esordio di Tananai con il brano Sesso occasionale. Secondo alcuni utenti del web, il cantante avrebbe stonato. Su Instagram, il diretto interessato ha commentato con ironia la sua esibizione e la posizione in classifica.

Le critiche

Tananai è stato duramente criticato sui social, dopo la sua esibizione. Secondo alcuni telespettatori, l'artista avrebbe commesso qualche imperfezione di troppo e avrebbe stonato.

Tra i vai utenti che hanno commentato in modo negativo la performance di Tananai, c'è stata Stefania Orlando: "Oltre al sesso occasionale, magari occasionalmente prendiamo qualche nota". Un altro utente ha ironizzato sul fatto che il ragazzi abbia stonato: "Ha lasciato la nota per non maltrattarla". Un utente riprendendo il titolo del brano di Tananai ha chiosato: "Di occasionale, c'è l'intonazione".

Infine, un telespetattore ha tirato in ballo il programma condotto da Carlo Conti: "Se fossimo stati a La Corrida avrebbero già suonato i campanacci".

Il commento del cantante

Al termine della performance, Tananai ha commentato il suo esordio in una diretta Instagram. Il diretto interessato anziché replicare alle tante critiche ricevute, ha avuto un approccio piuttosto ironico: "Sanremo è strano eh?".

Il giovane ha confidato che mentre si trovava sul palco dell'Ariston pensava di avere fatto una bella figura. Una volta tornato nella sua camera d'hotel, però, ha compreso di non essere affatto andato bene: "Stupenda sta roba. Tu vivi in una dimensione parallela".

Tananai ha definito il tutto "folle". Il cantante ha confidato di non essersi accorto di avere stonato: "Tiravo le stecche..." Infine, il diretto interessato ha commentato il posto in cui si è posizionato in classifica: "Penutlimo, io volevo essere ultimo".

Insomma, il ragazzo non sembra essere minimamente toccato dalle critiche sul suo conto.

La classifica generale della 2^ serata

Nella seconda serata del Festival di Sanremo, è stata stilata la classifica generale. Il podio è stato occupato da: Elisa, Mamhood e Blanco e La Rappresentante di Lista. Dal quarto al decimo posto ci sono: Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Emma, Ditonellapiaga e Rettore, Massimo Ranieri, Irama e Fabrizio Moro.

A seguire, si sono posizionati: Giovanni Truppi, Sangiovanni, Michele Bravi, Rkomi, Achille Lauro, Matteo Romano, Highsnob e Hu e Giusy Ferreri.

Infine, dalla posizione 20 alla 25 la classifica è occupata da: Iva Zanicchi, Aka7even, Le Vibrazioni, Yuman, Tananai e Ana Mena.