Il Festival di Sanremo, partito lo scorso 1 febbraio 2022, ha riservato ai telespettatori colpi di scena ed emozioni anche alla sua seconda serata. Il 2 febbraio si sono esibiti 13 artisti, tra i quali Emma Marrone. L'ex talento di Amici ha lanciato dal palco un messaggio femminista, per poi finire in preda alla commozione. A premiarla è stata la classifica della sala-stampa di fine serata, dove si è posizionata in Top10. Al timone del Festival, Amadeus è stato affiancato da Lorena Cesarini. L'attesa ospite, Laura Pausini, ha annunciato che sarà conduttrice dell'Eurovision Song Contest 2022.

Lorena Cesarini conduttrice della seconda diretta sanremese

La seconda serata di Sanremo 2022 ha visto Lorena Cesarini alternarsi ad Amadeus alla presentazione dei 13 tra i concorrenti in gara, in tutto 25. L'attrice ha intrattenuto il pubblico con un monologo sul razzismo apprezzato dal pubblico in teatro.

Molto attesa era Laura Pausini, che è tornata sul palco del Teatro Ariston per presentare il nuovo singolo Scatola. Ma non solo. Ha anticipato che condurrà l'Eurovision Song Contest 2022, in partenza a Torino il prossimo maggio 2022. In qualità di co-conduttori dell'evento in arrivo, insieme alla cantante emiliana si sono presentati anche Mika e Alessandro Cattelan.

Emma sorprende alla seconda diretta

Particolarmente virale nel web è, in queste ore, l'esibizione sanremese di Emma sulle note di Ogni volta è così. Un manifesto femminista che invita le donne a rifiutare etichette e pregiudizi, uniti a relazioni di circostanza e malsane con gli uomini.

Sul palco del Festival, la cantante ha inoltre lanciato un gesto femminista, formando con le mani un triangolo.

Esso ricorda il simbolo usato ai tempi delle lotte per la parità di genere, risalente agli anni '70. A conclusione dell'esibizione, Emma ha dedicato alla direttrice d'orchestra, Francesca Michielin, le parole di chiusura della canzone: "Come sei bella, nessuna. Mai nessuna, più di te". Dopo la performance, la salentina non è riuscita a trattenere le lacrime.

Sui social, tuttavia, l'artista ha fatto incetta di like e commenti con il primo post a caldo sulla partecipazione al Festival. Inoltre, si è guadagnata la posizione #2 nella classifica sala-stampa di fine serata, posizionandosi alle spalle di Elisa.

"Ogni volta è così…- ha riportato Emma, nel post condiviso su Instagram-. Salire su quel palco mi rende orgogliosa di tutta la mia storia artistica e umana. Grazie di cuore a tutti per queste grandi emozioni che stiamo vivendo insieme. Un grazie speciale a Francesca Michielin. Ragazza magica!".

"Mamma. Che bomba, amore mio!", le ha scritto, Alessandra Amoroso. Tra i commenti social, poi, Giorgia le ha scritto: "Che potenza". Anche l'ex Uomini e donne, Teresa Langella, non ha lesinato commenti: "Hai spaccato".

Poi, si legge il messaggio di Francesca Michielin, che si esibirà con Emma alla serata sanremese delle cover: "Quanto spacchi tu, nessuno mai".

La classifica sala-stampa generale

Al primo posto in classifica, troviamo Elisa. Al secondo Mahmood & Blanco. Terzo posto per La rappresentante di lista, quarto Dargen D'Amico e quinto Gianni Morandi. Sesto posto per Emma. Settimo, ottavo e nono posto per Ditonellapiaga e Donatella Rettore, Massimo Ranieri e Irama. Decimo Fabrizio Moro.

La kermesse canora andrà in onda fino al prossimo 5 febbraio 2022.