Dopo Belen, è toccato a Stefano De Martino esporsi sul Gossip che impazza da settimane: quello sul presunto ritorno di fiamma tra lui e l'ex moglie. Intervistato a pochi giorni dal debutto della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, il napoletano ha chiarito che con l'argentina ha solo un rapporto affettuoso e amorevole per la serenità del figlio Santiago. L'ex ballerino ha anche precisato che se fosse tornato con Rodriguez non avrebbe problemi ad ammetterlo pubblicamente, ma non lo fa perché non è vero.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Sono dichiarazioni inaspettate quelle che ha rilasciato Stefano De Martino ai giornalisti pochi giorni prima del ritorno di Stasera tutto è possibile su Rai 2. Il napoletano non ha potuto esimersi dal rispondere a domande riguardanti la sua vita amorosa, quella che ultimamente è tornata al centro del gossip per via di sempre più frequenti incontri con la ex Belen.

Quando gli è stato chiesto se fosse vero che sia tornato a fare coppia fissa con Belen Rodriguez, il presentatore ha negato tutto con parole piuttosto inequivocabili.

"Non c'è nessun ritorno di fiamma, non avrei problemi ad ammetterlo se così fosse", ha precisato l'ex ballerino di Amici in un'intervista che sta facendo il giro della rete venerdì 11 febbraio.

Anche se è stato fotografato molte volte al fianco della donna che ha sposato qualche anno fa, e dalla quale si è separato ben due volte, Stefano ci tiene a chiarire che non sono di nuovo legati sentimentalmente come tanti credono.

Il motivo della nuova frequentazione con Belen

Nel commentare le tante voci che sono circolate ultimamente sul suo rapporto con Belen, Stefano ha detto: "Siamo solo genitori che ano un legame che va al di là del matrimonio".

"Sarebbe strano se due persone che hanno un figlio non si incontrassero più. Non ci vedo nulla di straordinario in una madre e un padre che passano la domenica insieme per amore del loro bambino", ha aggiunto il conduttore Rai in merito alla ritrovata sintonia con la mamma del piccolo Santiago.

Quando gli è stato domandato come mai viene paparazzato con la bella Rodriguez a tarda notte o al mattino presto all'esterno delle abitazioni di entrambi, De Martino ha spiegato: "Facciamo come tutti i divorziati d'Italia.

Ci scambiamo il bambino alle nove di sera o al mattino".

"Andare oltre il fallimento matrimoniale, è una conquista per tutti e due", ha chiosato il bel presentatore nell'intervista che i siti di gossip stanno riportando l'11 febbraio.

Le confidenze di Belen a Le iene

Se Stefano nega con forza il loro tanto chiacchierato ritorno di fiamma, Belen è più vaga e si limita a confermare la sintonia ritrovata con l'ex marito.

Nel giorno in cui ha debuttato alla conduzione de Le iene, la soubrette ha rilasciato interessanti dichiarazioni su vari personaggi famosi che conosce o con i quali ha avuto a che fare.

Quando le è stata mostrata la fotografia di De Martino, l'argentina ha detto: "Lo conosco da 11 anni ed è una delle persone che mi ha fatto soffrire di più in assoluto.

Penso mi abbia tradita, ma non riesco ad avercela con lui. Mi fa arrabbiare ma dopo un po' mi passa".

"Con lui ho sempre avuto grande feeling anche nell'intimità ed ha un forte sex appeal. Sono andata a cena con lui ieri sera e ci sarò sempre, come credo lui per me. Lo definirei neomelodico", ha concluso la neo presentatrice del format di Italia 1 nell'intervista nella quale ha commentato anche gli attuali rapporti che ha con Emma Marrone ("Ho sensi di colpa nei suoi confronti, ma la stimo"), Alessia Marcuzzi ("Scorretta, ci ho litigato e mi ha insultata"), Selvaggia Lucarelli ("Subdola") e tutti i suoi ex fidanzati.