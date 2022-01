Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono state una delle coppie più amate e seguite dal pubblico. Quando i due si sono detti addio dopo la fine del loro matrimonio, i fans hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma. Questa speranza è stata riaccesa alcune settimane fa, quando il sito Whoopsie li ha paparazzati insieme, sorridenti e complici, in aeroporto al ritorno di lei da una vacanza insieme ad una sua amica. È stato infatti proprio Stefano ad andarla a prendere e a riaccompagnarla a casa. Le foto hanno subito fatto il giro del web e dei social, facendo già pensare ad un riavvicinamento tra i due.

Ora, a distanza di giorni, questi rumor potrebbero essere confermati.

Riavvicinamento tra la showgirl Argentina e l'ex ballerino di Amici Stefano

Nelle scorse ore, in diretta a Mattino 5, il paparazzo Franco Alajmo ha confermato che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si starebbero frequentando di nuovo. Queste le sue parole: "La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito". La padrona di casa ha poi chiesto al fotografo se vedremo delle foto dei loro incontri e dei loro baci e lui senza esitazione ha dichiarato: "Le foto non mentono mai". Alajmo ha dunque fatto capire che saranno pubblicate delle immagini inequivocabili.

Gli amori di Belen Rodriguez: è finita anche con Antonino Spinalbese

Si susseguono i rumor e le indiscrezioni sulla vita sentimentale della showgirl Argentina. Belen Rodriguez avrebbe rivisto il suo ex storico Marco Borriello, avrebbe poi incontrato l'attore Michele Morrone. La verità però è stata lei stessa a svelarla in una storia pubblicata su Instagram insieme a suo figlio Santiago: "La mamma è single." È dunque giunta al capolinea la storia d'amore con l'hairstylist Antonino Spinalbese.

I due che sembravano sempre più complici e innamorati si sono detti addio dopo essere diventati genitori della piccola Luna Marie. Le voci sulla loro rottura circolavano da tempo, anche se era stata la stessa Belen ha smentire la notizia sulle pagine del settimanale Chi. I due poi erano stati immortalati durante un freddo incontro in un bar di Milano.

Anche le festività natalizie le hanno trascorse lontani, ognuno con le rispettive famiglie. Che questa crisi faccia da sfondo al riavvicinamento in corso con il suo ex marito Stefano De Martino? Per ora, nessuno dei diretti interessati si è espresso. Lo stesso Antonino Spinalbese si è trincerato dietro al silenzio. Restano dunque ignote le cause che hanno portato alla fine della relazione con Belen Rodriguez.