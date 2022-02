Federica Calemme è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip da poche settimane e il suo amore con Gianmaria Antinolfi sembra andare a gonfie vele. La ragazza non ha lasciato il segno nel reality show, ma ha trovato l'amore. Ospite di Casa Chi, la modella ha deciso di fare un po' di chiarezza su alcune dichiarazioni che ha rilasciato Alex Belli sul suo conto. La donna ha letteralmente sbugiardato l'attore, svelando di essere stata contattata da lui, che voleva incontrarla.

Le dichiarazioni di Alex Belli

Alex Belli continua a far parlare di sé, a pochi giorni dal suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip.

L'attore ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato di Federica Calemme, che ha partecipato a questa edizione del reality. Belli ha spiegato di averle scattato alcune foto e di non essere rimasto particolarmente colpito da lei. Non è dello stesso parere Federica, che ha spiegato che in realtà non ha mai incontrato l'attore prima del Grande Fratello Vip. Si è parlato addirittura del fatto che la modella potesse essere una delle muse di Alex, ma lei ha voluto categoricamente smentire queste dichiarazioni. La ragazza ha avuto modo di conoscere e incontrare l'attore solo in occasione della partecipazione al GF Vip.

La smentita di Federica Calemme

Federica Calemme, ospite di Casa Chi, ha voluto fare alcune precisazioni.

Ha spiegato di aver sentito Alex Belli dire di aver ricevuto delle sue foto in agenzia e di non essere stato colpito da lei, al punto da decidere di scartarla. L'attore avrebbe motivato la sua decisione dicendo che la ragazza non avrebbe la giusta scintilla. "Non è vero, perché non ho mai mandato delle foto ad Alex Belli" ha precisato la ragazza, aggiungendo che in realtà è l'attore che la segue su Instagram.

"Mi ha scritto più volte e ho le chat" ha spiegato la modella, aggiungendo che lui le aveva chiesto di incontrarla a Milano, per farle delle foto. "Lui voleva fotografarmi ma non ci è riuscito" ha sottolineato Federica, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. "Potevo essere la Soleil di Alex? Esatto e invece no, non mi ha colpito" ha aggiunto la modella, innamorata di Gianmaria Antinolfi.

La storia con Gianmaria

Federica Calemme, dopo aver messo in chiaro la situazione con Alex Belli, ha parlato della sua relazione con Gianmaria Antinolfi, nata nella casa del Grande Fratello Vip. La donna ha spiegato che Gianmaria le è piaciuto subito, ma non ci aveva pensato più di tanto perché inizialmente lui era occupato. Poi è scattata la scintilla e ora sono davvero molto uniti. Federica ha precisato anche che quando è entrata nel reality non era fidanzata, ma stava solo portando avanti una conoscenza.