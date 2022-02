Ci saranno molti colpi di scena nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4. Ariane continuerà a tramare contro Christoph, tanto da tentare di ucciderlo con un vaso e la sua amicizia con Selina verrà messa a dura prova dopo tutti gli altarini che verranno alla luce. Problemi anche per Maja che, dopo aver lasciato Florian, cercherà con tutte le forze di dimenticarlo al fianco di Hannes, il suo primo amore. Che ne sarà invece di Cornelius? Purtroppo i telespettatori dovranno prepararsi a un triste addio.

Anticipazioni di Tempesta d'amore: Maja dice addio a suo padre

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Cornelius e Selina fuggiranno dalla polizia nascondendosi nel capanno degli attrezzi di Florian.

Cornelius, però, si farà coraggio consegnandosi spontaneamente alla polizia. Per fortuna riuscirà a dimostrare di essere innocente, ma vorrà voltare per sempre pagina. Deciso a non incontrare mai più Selina ed Erik, Cornelius deciderà di trasferirsi in Inghilterra. È con il cuore pesante che Maja darà l'addio a suo padre.

Già provata per aver salutato il padre, Maja desidererà togliersi un peso dalla coscienza e così parlerà con chiarezza a Hannes, dicendogli di provare ancora qualcosa per Florian.

Nonostante ciò si dirà pronta a vivere la sua vita con lui, dichiarazione che ad Hannes basterà per tranquillizzarsi.

Erik arrestato ma Ariane paga la cauzione

Cornelius potrà vivere finalmente la sua vita in Inghilterra, mentre Erik verrà arrestato. A risolvere le cose ci penserà Ariane, che pagherà la cauzione affinché venga rilasciato.

Erik potrà tornare in hotel ma con un braccialetto alla caviglia, così che la polizia sia certa che non scappi. Un'umiliazione che non lo lascerà indifferente.

Come svelano le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, Erik non perderà tempo per scoprire chi l'abbia tradito e quando lo verrà a sapere resterà spiazzato.

Ariane con il cuore a pezzi nelle nuove puntate di Tempesta d'amore

Nei nuovi episodi della soap, Erik vorrà sapere a tutti i costi come abbia fatto Florian a venire in possesso delle prove che l'hanno fatto finire in carcere. Durante le sue indagini personali, assisterà a un incontro che lo lascerà senza parole.

Ebbene sì, Erik scoprirà che a tradirlo è stata Ariane. Inorridito e deluso, la lascerà spezzandole il cuore e non vorrà sentire spiegazioni.

Dopo qualche tempo, Ariane si rimetterà in gioco e la sua nuova vittima sarà Robert, al quale dirà di aspettare un figlio da lui. Non contenta gli farà credere che Cornelia sia la sua sorellastra, così da metterla fuori gioco.

Werner e Christoph scopriranno però che Ariane ha mentito e, con un colpo da maestro, la faranno tremare di paura.