Ci sarà un colpo di scena nelle nuove puntate di Tempesta d’amore. Le anticipazioni raccontano che Ariane non si fermerà dopo aver scoperto l'inganno di Christoph ai suoi danni. Piena di rabbia, metterà in atto la sua vendetta che colpirà anche altre persone a lei vicine. Una di queste sarà Robert che, ignaro delle vere intenzioni di Kalemberg, cederà alle sue lusinghe volte ad allontanarlo per sempre da Cornelia. L'uomo non potrà fare molto, dopo che verrà a sapere della gravidanza di Ariane.

Ariane confessa a Robert di essere incinta: Tempesta d'amore anticipazioni

Nei nuovi episodi della soap in onda su Rete 4, Ariane vorrà a tutti i costi allontanare Robert da Cornelia. Per riuscire nel suo intento, userà ogni mezzo a sua disposizione, come del resto è solita fare.

Non ci vorrà molto perché Robert ceda e finisca tra le braccia della perfida biondina. Ma non è finita qui: le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Ariane, dopo l'aggressione subita, confesserà a Robert di aspettare un figlio da lui.

Saalfeld resterà spiazzato dall'inaspettata notizia e non saprà come muoversi, anche perché si accorgerà ben presto di aver fatto un grosso errore e di amare ancora la sua Cornelia.

Ariane mette Robert alle strette

Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che Robert passerà dei giorni terribili dopo aver appreso la notizia della gravidanza di Ariane.

Cornelia, invece, capirà che dietro la liason di Robert e Ariane c'è qualcosa di stano e così chiederà aiuto a Valentina per far rinsavire l'ex, e la sua idea avrà successo.

Ariane, venuta a sapere del riavvicinamento di Cornelia e Robert, andrà su tutte le furie e penserà a un modo per risolvere a modo suo le cose, mettendo alle strette Saalfeld.

Robert chiede ad Ariane di sposarlo: spoiler Tempesta d'amore

Nei nuovi episodi, Robert non saprà come liberarsi dalla rete di Ariane, che lo metterà di fronte a una scelta: ora che aspetta un bambino da lui, deve far fronte alle sue responsabilità lasciando Cornelia per sempre.

E sarà così che Robert chiederà ad Ariane di diventare sua moglie, proposta che ovviamente la farà sentire al settimo cielo.

Chi, invece, sarà distrutta dalla notizia del matrimonio di Robert e Ariane sarà Cornelia, che vedrà il suo sogno d'amore svanire nel nulla.

Cornelia tuttavia non si perderà d'animo e, come narrano le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, comincerà a sospettare della gravidanza di Ariane: Kalemberg potrebbe infatti aver inventato di aspettare un bambino dal suo ex per incastrarlo e farsi sposare con l'inganno. Come stanno davvero le cose? Non resta che attendere i prossimi spoiler per sapere come evolverà questa complicata situazione.