Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5 e sulla piattaforma in streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily statunitense per il mese di marzo raccontano che Liam sarà in preda dei sensi di colpa per aver tradito Hope con Steffy, per questo motivo si deciderà a confessarle tuta la verità su ciò che è successo. Nel frattempo Thomas Forrester comincerà a riprendersi dall'operazione al cervello. Steffy, infine, scoprirà di aspettare un bambino, ma non si conoscerà ancora l'identità del padre. Nel frattempo anche Finn apprenderà che la giovane Forrester l'ha tradito.

Liam scoprirà che Hope e Thomas non sono mai stati così vicini

Le trame della soap opera americana per il mese di marzo rivelano che proseguiranno i sensi di colpa di Liam nei riguardi di Hope, a causa del tradimento del ragazzo verso la fidanzata quando ha creduto che la stessa avesse baciato Thomas.

In realtà tra Forrester junior e Logan non c'era stato alcun bacio, ma l'illusione di Spencer di tale effusione amorosa aveva fatto sì che Liam e Steffy trascorressero insieme una notte passionale.

Liam, poco dopo, si è accorto di aver preso totalmente una cantonata, in quanto ha scoperto che Hope non è mai stata così vicina al figlio di Ridge.

Spencer deciderà di confessare l'adulterio a Logan

Gli spoiler della fiction daily statunitense per il mese di marzo svelano che Liam non riuscirà ad allontanare da sé i sensi di colpa che prova per aver tradito la fidanzata con Steffy.

A tal proposito, il giovane Spencer opererà una scelta tanto liberatoria quanto drastica: confessare gli adulteri a Logan.

Facile intuire come la notizia di essere stata tradita da Liam sconvolgerà non poco Hope.

Steffy aspetterà un bambino ma l'identità del padre sarà ancora ignota

Le anticipazioni della soap opera americana per il mese di marzo riportano che Thomas, dopo la delicata operazione al cervello subita, comincerà pian piano a riprendersi.

A seguito della scoperta di Hope dell'adulterio subito, Steffy apprenderà invece di essere in stato interessante, sebbene sia ancora ignota l'identità del padre.

Notizia che arriverà come un fulmine a ciel sereno per Finn. Quest'ultimo scoprirà in un colpo solo di essere stato tradito da Steffy e che il figlio della fidanzata potrebbe non essere il suo. Anche per Liam le cose non saranno facili, visto che anche lui avrà la possibilità di essere il papà del bimbo in arrivo.