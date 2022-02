Nuove emozionanti puntate aspettano i telespettatori di Tempesta d'amore, la soap opera tedesca in onda su Rete 4. C'è grande apprensione per la situazione di Ariane, che tenterà di togliersi la vita. Erik resterà spiazzato da questo gesto estremo e non saprà come comportarsi con lei, temendo di fare qualche passo falso. Nel frattempo, Michael sarà sempre più preoccupato per Rosalie che, subissata dal troppo lavoro, cercherà rifugio nelle pillole calmanti, abusandone sin da subito. Occhio anche a Maja e al suo grande affetto per il padre: nel tentativo disperato di salvarlo dalla polizia, rischierà lei stessa di perdere la vita.

Anticipazioni di Tempesta d'amore: Max ha un piano per Florian

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, Florian e Maja saranno affranti per la fine della loro storia d'amore. I due sanno di amarsi, ma non avranno il coraggio di fare un passo l'uno verso l'altra. Volendo dare uno scossone alla situazione, Max metterà in piedi un piano per far tornare il sorriso a Florian.

Come svelano le anticipazioni, Max organizzerà a Florian un appuntamento con una certa Ilona, nella speranza che possa dimenticare Maja. La sua idea, purtroppo, non funzionerà.

Nel frattempo Rosalie capirà di aver tirato troppo la corda e così prenderà la sofferta di decisione di dimettersi da commissario di contea. Michael e André la supporteranno e, capendo quanto sia stato difficile per lei, cercheranno di renderle la sua vita il più piacevole possibile.

Maja rischia di perdere la vita

Continuando con le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, Erik avrà paura di essere scoperto dalla polizia e così penserà bene di tradire Cornelius. Florian, venuto a sapere tutto, non perderà tempo per informare immediatamente Maja.

La giovane correrà da suo padre per avvertirlo del pericolo, così da dargli il tempo necessario per scappare dall'ispettore Meyser.

Durante il tragitto, però, succederà un imprevisto che metterà Maja in pericolo di vita.

Selina e Cornelius scappano, anticipazioni Tempesta d'amore

Cornelius e Selina, non sapendo che altro fare, si daranno alla fuga nascondendosi nel capanno degli attrezzi di Florian. Per fortuna Hannes e Florian si metteranno alla ricerca di Maja e la troveranno appena in tempo per trarla in salvo.

Dopo qualche giorno di latitanza, Cornelius si farà coraggio e si consegnerà spontaneamente alla polizia. Al commissariato Selina si prenderà tutta la colpa.

Selina riceverà un'offerta inaspettata di aiuto da parte di Ariane che la lascerà senza fiato. Che cosa avrà davvero in mente la biondina? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.