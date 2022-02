Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche della soap opera creata da Bea Schmidt raccontano che Christoph scoprirà che Lars è in realtà Cornelius, così il padre di Tim offrirà un'ingente quantità di denaro al signor von Thalheim per andarsene da Bichlheim. Yvonne, inoltre, chiederà un aiuto finanziario a Erik, così Vogt offrirà alla donna un lavoro come barista al Fürstenhof. Durante un turno professionale, infine, Yvonne farà la conoscenza di Christoph, il quale la inviterà a cena.

Christoph scoprirà che Lars è in realtà Cornelius

Le trame di Sturm der Liebe anticipano che la vicinanza tra Selina e Lars insospettirà non poco Christoph, il quale deciderà di indagare sul passato del barman dell'hotel.

Il padre di Tim non ci metterà molto a scoprire che Lars Sternberg e, in realtà, Cornelius von Thalheim, padre di Maja e marito di Selina che ha finto la propria morte per sfuggire ai suoi guai finanziari creati da Erik.

L'albergatore, sarà sconvolto dalla scoperta e si sentirà tradito dalla mancanza di fiducia di Selina, offrirà a Cornelius un'ingente somma di denaro per andarsene da Bichlheim immediatamente.

Triangolo amoroso tra Christoph, Erik e Yvonne

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore svelano che Yvonne Klee, madre di Josie ed ex compagna di Erik, arriverà a Bichlheim per chiedere al fratello di Florian di aiutarla coi suoi problemi economici.

Nonostante tra i due non saranno rose e fiori inizialmente, il dark man deciderà di offrire il proprio sostegno a Yvonne offrendole un lavoro come barista al Fürstenhof.

Durante un turno professionale, Klee farà la conoscenza di Christoph e per la donna sarà un colpo di fulmine.

Klee, quindi, vorrà conquistare l'albergatore single e, per riuscire in tale intento, organizzerà un incontro romantico che si rivelerà un buco nell'acqua, in quanto Saalfeld non parrà affatto interessato.

Yvonne, quindi, si sfogherà con Erik e, complici le paturnie sentimentali di entrambi, si riaccenderà la vecchia attrazione tra i due.

Klee, però, continuerà a voler conquistare Christoph e, nel tentativo di rendere più semplice sedurlo, aggiungerà alcol ai suoi cocktail. Peccato, però, che Saalfeld se ne accorgerà e licenzierà la neo barista.

Christoph inviterà Yvonne per una cena galante

Le anticipazioni della soap opera tedesca rivelano che Christoph proporrà a Yvonne un accordo, chiedendole di aiutarlo nella sua missione segreta. Aiuto della Klee che risulterà risolutivo per Christoph, il quale deciderà di ringraziare la donna invitandola per una cena galante.

La serata andrà bene, almeno finché il ritorno di Ariane nell'hotel rovinerà l'atmosfera.

A quel punto, Yvonne penserà di aver perso ogni chance con Christoph e, per calamitare nuovamente le attenzioni dell'albergatore, arriverà a fingere di essersi fatta mala a una caviglia, così Saalfeld la porterà in hotel.