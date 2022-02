Dopo il ritiro dal GFVip per motivi di lavoro, Gianmaria Antinolfi è stato ospite a Verissimo. Nel corso dell'intervista il 36enne campano ha parlato del percorso all'interno della casa di Cinecittà e della conoscenza con Federica Calemme. Tuttavia, l'ex gieffino non ha potuto non parlare del breve flirt avuto con Belen Rodriguez.

Le parole dell'imprenditore

Nel video di presentazione ai telespettatori, Gianmaria è stato presentato come un "latin lover". Il 36enne campano in passato ha avuto una breve conoscenza con Dayane Mello e Belen Rodriguez.

Nel salotto di Silvia Toffanin, il diretto interessato ha spiegato che con Mello si è trattato di una cosa finita sul nascere. Nei confronti di Belen Rodriguez invece, Gianmaria ha utilizzato parole al miele: "Con lei è stato abbastanza breve, ma molto intenso". Il 36enne ha definito la showgirl argentina una persona meravigliosa, divertente e dal grande carisma. A tal proposito Antinolfi ha affermato: "Mi piaceva tantissimo, come può non piacerti?". L'imprenditore ha confidato di non essersi innamorato di Belen, solamente perché tra i due la conoscenza è durata pochissimo.

Gianmaria ha spiegato di essere innamorato dell'amore. L'ex gieffino ha fatto sapere a Toffanin che per lui è una cosa naturale trattare nel migliore dei modi una donna: "Fa parte di me, della mia educazione e del rispetto che nutro verso le donne in generale".

Il commento su Federica

Nella casa del GFVip, Gianmaria - dopo Sophie Codegoni - si è avvicinato a Federica Calemme. Il diretto interessato ha precisato che se la modella fosse entrata subito in gioco non ci sarebbe sarebbe storia: "Avrei scelto subito lei". Una volta uscito dal Reality Show, Antinolfi è corso a Napoli per rivedere l'ex coinquilina.

Ora, però, Gianmaria deve tornare a Parigi dove vive per motivi di lavoro: "Per me è una città importantissima, non vedo l'ora di condividerla con lei". A tal proposito il 36enne ha fatto sapere che adesso vuole solo conoscere meglio Federica lontano dai riflettori.

Gianmaria si è ritirato dal GFVip

Gianmaria Antinolfi non è stato eliminato al televoto, ma si è ritirato dal GFVip.

Il 36enne campano ha spiegato a Silvia Toffanin di non poter più rinviare alcuni impegni presi in precedenza. In principio, l'imprenditore sarebbe dovuto uscire dalla casa a dicembre senza accettare il prolungamento di contratto. Dopo avere deciso di accettarlo, però, è stato costretto al ritiro.

Gianmaria non avrà vinto il reality show, ma può dire di essere felicissimo poiché ha trovato l'amore. Infine, il 36enne si è detto soddisfatto per il suo percorso poiché sente che il mondo dello spettacolo non è il suo. Dunque, è convinto di avere dato del suo meglio.