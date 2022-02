Cosmary Fasanelli, nella puntata di Amici andata in onda domenica 6 febbraio, ha dovuto abbandonare la scuola [VIDEO]. La ballerina ha perso la sfida contro John Erik, che ora fa parte della classe. Un'uscita di scena non priva di polemiche, proprio come un tempo era stato il suo ingresso. La giovane Cosmary è tornata ufficialmente sui social e ha subito incantato i suoi fan con i messaggi di ringraziamento e una dedica speciale ad Alex, cantante a cui si è legata molto in questi mesi.

Cosmary è stata eliminata

L'ultima puntata di Amici non è stata per niente facile per Cosmary Fasanelli, che ha perso la sua sfida contro John Erik e ha dovuto subito abbandonare la scuola.

La ballerina è stata male durante la settimana e avrebbe preferito affrontare la sfida domenica prossima, ma Veronica Peparini ha voluto che si mettesse in gioco. La ballerina ha lasciato la scuola tra le polemiche e tutti i suoi fan si sono schierati dalla sua parte, perché ha lasciato un bel ricordo a tutti, con la sua educazione e la sua voglia di fare. La ragazza è riuscita addirittura a convincere Alessandra Celentano a darle una possibilità, nonostante non fosse d'accordo, e ha ricevuto dalla maestra delle bellissime parole di stima e di incoraggiamento. Cosmary è tornata sui social network e lo ha fatto in grande stile, con un messaggio molto lungo in cui ha voluto ringraziare tutti, spendendo delle parole speciali per Alex, con cui nella scuola è nata una relazione.

Il messaggio della ballerina

Cosmary sta ancora cercando di realizzare quello che è successo, ma ha voluto ringraziare tutti per la bellissima esperienza che ha vissuto. "Non avrei potuto scegliere insegnante migliore" ha scritto, per ringraziare Alessandra Celentano, che l'ha seguita in questo percorso speciale. La ragazza ha ringraziato anche Giulia Stabile e Giulia Pauselli, ma in modo particolare i ringraziamenti vanno a Maria De Filippi.

"Grazie a Maria e Amici per avermi fatto vivere l'esperienza più bella della mia vita" ha scritto la ballerina, estremamente grata per quello che ha potuto conquistare. Cosmary ha parlato di questi due mesi così intensi e ricchi di emozioni e di tutte le persone che ha avuto la fortuna di incontrare e che sicuramente aspetterà fuori, per continuare a coltivare i rapporti più importanti per lei.

La dedica speciale per Alex

"Adesso io faccio il tifo per te, Alex. Sono qui, sempre, sai già tutto" ha scritto Cosmary nel suo post. Poche e semplici parole che contengono tutti il sentimento che è nato in questi mesi tra lei e il cantante. I due si sono avvicinati fin dall'ingresso della ballerina e il loro rapporto è cresciuto giorno dopo giorno, diventando sempre più importanti. I fan continuano a seguire la ballerina e questa coppia, il cui legame dovrà essere abbastanza forte da superare la distanza. Sicuramente Cosmary ha dato prova di tenere molto ad Alex e di aspettarlo fuori per poterlo riabbracciare.