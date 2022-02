Chi segue Uomini e donne sicuramente si ricorderà della dama siciliana Marika Geraci. La donna è stata una corteggiatrice di Armando Incarnato. La conoscenza tra i due però non è andata a buon fine. Nel corso delle varie puntate, non sono mancati gli scontri anche molto accesi. Marika spesso è scoppiata in lacrime. Molti avranno però notato che da un po' di tempo è assente dal programma. La donna che ha intrapreso una relazione con Diego Ceccucci, nei giorni scorsi, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato, non risparmiando parole anche poco carine, della sua uscita dal programma e del modo in cui sarebbe stata trattata dalla redazione.

Marika Geraci accusa lo staff di Uomini e Donne

Marika intervistata da Dipiùdonna ha dichiarato: "Non posso parlare male di nessuno, ma come in tutte le famiglie ci sono figli di Serie A e figli B. La donna ha poi anche aggiunto: "Sono rimasta molto delusa e amareggiata per il modo in cui mi hanno traattata. Marika recriminerebbe allo staff del noto programma dedicato ai sentimenti di non aver più ricevuto nè un invito, nè educatamente una telefonata. La donna stando a quanto da lei detto si sarebbe aspettata delle spiegazioni da parte della redazione ed ha anche dichiarato di non aver avuto la possibilità di dimostrare che non era lì soltanto per visibilità. Secondo l'ex corteggiatrice di Armando, sarebbe scemato l'interesse nel parlare di lei e Diego una volta che hanno lasciato il programma insieme.

Marika aveva immaginato un'uscita romantica con tanto di petali rossi e invece a suo dire, questo non è mai avvenuto.

L'episodio accaduto a Uomini e Donne

Marika ha raccontato di aver telefonato alla referente per chiedere spiegazioni, ma la donna le avrebbe risposto che occorreva lasciare spazio ad altri di frequentarsi. La donna ha poi aggiunto che anche Diego ha chiamato la redazione, ma sarebbero stati molto freddi e gli avrebbero detto che forse sarebbero stati invitati più avanti.

Stando sempre alle parole di Marika, la redazione avrebbe anche fatto illazioni poco carine nei loro confronti ipotizzando che fossero una coppia finta. La dama ha poi raccontato che un giorno finalmente è arrivato il famoso invito. Lei è Diego sarebbero arrivati a Roma, emozionatissimi per la scelta che avrebbero fatto e con addirittura i fiori per Maria De Filippi.

Ad un certo punto però, dopo aver fatto il tampone di controllo come da prassi per le norme anti-covid, Rudy Zerbi sarebbe andato da loro e gli avrebbe comunicato che Maria De Filippi aveva deciso di chiudere la trasmissione in anticipo rispetto all'orario previsto.