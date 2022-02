Tanti colpi di scena sono accaduti durante la registrazione di Uomini e donne, avvenuta lo scorso 16 febbraio. Gli spoiler sul dating show condotto da Maria De Filippi annunciano che Gemma Galgani è stata protagonista di una lite con Nadia Marsala mentre Tina Cipollari ha attaccato Pinuccia.

Anticipazioni Uomini e Donne: registrazione 16 febbraio

Ieri 16 febbraio è stata registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma.

Le anticipazioni riportate dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni segnalano numerosi colpi di scena.

In dettaglio, Federica Averzano non è potuta entrare all'interno dello studio in quanto ha accusato qualche linea di febbre. La corteggiatrice è stata sottoposta al tampone, che ha fortunatamente escluso il contagio da Covid-19. Comunque sia, la ragazza ha preferito tornare a casa.

Pertanto, Matteo Ranieri non ha assistito all'arrivo di nessuna nuova pretendente, giunta in studio per conoscerlo.

Vivace discussione tra Gemma e Nadia

Inoltre nella registrazione del 16 febbraio di U&D si è tornati a parlare di Gemma Galgani, la protagonista indiscussa del trono over ormai da oltre anni. La dama di Torino ha peraltro rilasciato di recente un'intervista, dove ha dichiarato di non aver ricevuto solidarietà da parte di Nadia.

Affermazioni, che non sono piaciute a quest'ultima, la quale ha dato vita ad una vivace discussione con la Galgani.

A tal proposito, la storia tra Nadia e Max procede a vele spiegate. In dettaglio, il cavaliere si è recato a trovarla presso la sua abitazione, seguito dalle telecamere. Qui i due sono apparsi molto complici. In studio, Max ha detto di essere molto preso dalla dama, tanto da dichiararsi quasi innamorato.

Dall'altro canto, Marsala non è apparsa ancora sicura, lamentandosi di non essere ancora andata a trovarlo a Firenze.

Pinuccia fa pace con Alessandra e viene attaccata da Tina

Diego e Gloria, invece, hanno dichiarato di essersi visti per una settimana. La donna si è lamentata di non averlo sentito per telefono e di un mancato bacio.

Inoltre per Tavani è scesa un'altra dama.

Pinuccia e Alessandro, intanto, si sono riappacificati in seguito alle passate divergenze. In dettaglio, i due hanno ballato insieme al centro della pista dove Tina Cipollari non ha esitato ad attaccare la dama.

Giuliana ha preferito chiudere la frequentazione con Biagio Di Maro, in quanto l'ha ritenuto privo di contenuti. Ida e Alessandro, invece, hanno avuto un brutto confronto. Infine Platano ha criticato il cavaliere per la sua decisione di non volersi trasferire da lei a Brescia.