La registrazione di Uomini e Donne del 10 febbraio è stata ricca di colpi di scena per quanto riguarda il trono over. Infatti, in studio si sono scaldati gli animi e Armando e Diego hanno litigato ed è dovuto intervenire un ragazzo della redazione e Luca per separarli. Nel frattempo, Tina ha attaccato Gemma e la dama torinese ha interrotto la conoscenza con un cavaliere. Invece, sembrerebbero procedere a gonfie vele le frequentazioni fra Massimiliano e Nadia e quella di Ida e Alessandro, mentre Sara ha chiuso la conoscenza con Giovanni.

Uomini e Donne, registrazione 10/2: Armando e Diego litigano

Le anticipazioni delle riprese di Uomini e donne del 10 febbraio, trapelate attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che nello studio del dating show c'è stato uno scontro. Infatti, Armando e Diego hanno avuto una discussione. Sembrerebbe che la lite fra i due cavalieri sia degenerata, al punto che sarebbe dovuto intervenire Luca e anche un ragazzo della redazione per separarli. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli in merito all'accaduto e, inoltre, non è chiara la motivazione che abbia infiammato gli animi dei due single del parterre. Purtroppo, non è nemmeno chiaro se la scena verrà trasmessa in televisione o se la produzione deciderà di tagliare le scene e non mostrarle al pubblico.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Tina attacca Gemma

Nella registrazione di Uomini e Donne del 10 febbraio, inoltre, sono state trattate le vicende sentimentali di Gemma. Tina Cipollari ha attaccato la dama torinese, accusandola di stare conoscendo un cavaliere che, in realtà, non le interessava. A quel punto, Galgani ha deciso di interrompere la frequentazione con il single.

Invece, la situazione sentimentale di Ida è completamente diversa da quella della sua amica. Dopo le recenti delusioni, Platano sembrerebbe avere trovato la serenità con Alessandro e la loro conoscenza sta proseguendo nel migliore dei modi.

Uomini e Donne, prossime puntate: Nadia continua la conoscenza con Massimiliano

Anche per Nadia sembrerebbe procedere bene la frequentazione con Massimiliano, invece, Sara, ha preferito chiudere la conoscenza con Giovanni.

Infatti, la dama ha ipotizzato che il cavaliere fosse ancora preso da Daniela e ha preferito interrompere con il single del parterre. Per quanto riguarda il trono classico, Federica è tornata in studio per corteggiare Matteo Ranieri, mentre Luca è uscito in esterna con Lilli. Nel frattempo, in studio sono arrivate quattro nuove ragazze per Salatino. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali dei protagonisti del dating show.