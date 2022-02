Grandi colpi di scena a Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sono stati dei momenti di tensione e scontro nel trono over.

Occhi puntati sullo scontro tra Armando e Diego, mentre per il trono classico, i riflettori sono puntati ancora su Matteo Ranieri.

Uomini e donne, anticipazioni nuove puntate: forte scontro tra Armando e Diego

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio, rivelano che tra Armando e Diego, ci sono stati dei momenti di grande tensione.

Durante l’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, tra Armando e Diego c’è stato un forte scontro, al punto che i due cavalieri sono arrivati a sfiorare lo scontro fisico.

È stato necessario l’intervento di Luca e di un altro ragazzo della redazione, per far sì che i due non si azzuffassero e che si evitasse il peggio nello studio della trasmissione Mediaset.

Gemma chiude con il nuovo pretendente conosciuto a U&D

Del resto non è la prima volta che si verificano scene simili nello studio di U&D e in passato è scattata anche la censura per alcune scene particolarmente forti. Cosa succederà questa volta? Lo scontro tra Armando e Diego verrà trasmesso su Canale 5 oppure sarà tagliato?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Gemma.

La dama torinese si ritroverà a fare i conti ancora una volta con gli attacchi di Tina Cipollari, la quale sostiene che Gemma non sia per niente interessata al cavaliere con il quale si sta frequentando in questo ultimo periodo.

Sta di fatto che, malgrado la nuova lite in studio con Tina, Gemma alla fine deciderà di interrompere la conoscenza con questo nuovo cavaliere.

Matteo chiude con Denise: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate 2022

Per quanto riguarda il trono di Matteo Ranieri, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di febbraio, rivelano che per il tronista è arrivato il momento della resa dei conti.

Matteo, infatti, si ritroverà ancora una volta senza Denise, che per la seconda volta ha scelto di non presentarsi in trasmissione e quindi di non chiarire con il tronista.

Matteo, a questo punto, deciderà di andare avanti per la sua strada e ammetterà di non avere intenzione di andare a cercare Denise.

In questo modo quindi, il tronista chiuderà con la ragazza e volterà pagina dopo questo rifiuto da parte della pretendente.

Spazio poi al ritorno di Federica che, a differenza di Denise, ha scelto di presentarsi di nuovo in studio per avere un confronto chiarificatore con Matteo dopo le incomprensioni sorte nelle ultime puntate di Uomini e donne.