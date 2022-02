Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che i colpi di scena non mancheranno.

Occhi puntati sul rapporto tra Ida e Alessandro che cominceranno ad essere in crisi, mentre Diego farà i conti col rimprovero di Gloria. Spazio poi alle vicende di Gemma, ma anche a quelle dei due tronisti Luca e Matteo Ranieri, che continuano ad essere al centro dell'attenzione.

Gemma contro Nadia: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che si partirà con le novità legate alle vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese ha rilasciato una nuova intervista in cui ha ammesso di non aver visto solidarietà da parte di Nadia, motivo per il quale tra le due donne è nata una discussione in studio.

Nadia ammette di essersi rimasta male per le dichiarazioni fatte da Gemma e di conseguenza si sono ritrovate ai ferri corti in studio.

Immediata anche la reazione di Tina Cipollari, che non si è tirata indietro e si è intromessa nella discussione tra le due dame del trono over.

Ida e Alessandro già in crisi a U&D

Intanto, tra Nadia e Max tutto procede nel migliore dei modi: le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che lui è andato a casa della dama con le telecamere ed hanno trascorso del tempo piacevole insieme, tanto da far sembrare che stia sbocciando davvero l'amore.

Per quanto riguarda, invece, il percorso di Ida Platano, la dama è stata protagonista di una discussione in studio col nuovo pretendente Alessandro, col quale tutto sembrava procedere nel migliore dei modi.

Il motivo di questa discussione tra i due è legata alla distanza: pare, infatti, che Alessandro non sia disposto a trasferirsi per stare accanto ad Ida e trascorrere così tempo insieme.

Tina contro Pinuccia: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche su Diego e Gloria: gli spoiler di Uomini e donne rivelano che i due si sono visti per una settimana ma lei lo ha rimproverato perché, a quanto pare, non si sentirebbero spesso per telefono e anche per un mancato bacio avvenuto nell'esterna fatta la sera precedente.

Sempre dalle anticipazioni di queste nuove puntate del mese di febbraio, rivelate dalla pagina Instagram Uomini e donne classico e over, Pinuccia dopo aver fatto pace con Alessandro ha dovuto fare i conti con un pesante attacco da parte di Tina Cipollari.

Novità in arrivo, invece, per Armando Incarnato: il cavaliere del trono over ha avuto modo di conoscere una nuova dama che ha scelto di far restare in studio e quindi di cominciare a frequentarla.

Le novità su Matteo e Luca: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne trono classico, invece, rivelano che Matteo ha ricevuto un messaggio da parte di Federica che non ha potuto partecipare all'ultima registrazione perché ha scoperto di avere la febbre.

Luca, invece, è stato in esterna con Lili ma tra di loro ancora non è scattato il bacio, sebbene la ragazza fosse predisposta a farlo.