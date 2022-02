Nella giornata di giovedì 3 febbraio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante la registrazione ci sono stati colpi di scena per quanto riguarda il trono over. Biagio Di Maro e Armando Incarnato sono venuti quasi alle mani, mentre Gemma è uscita con un nuovo cavaliere. Nel frattempo, anche Ida sembrerebbe avere voltato pagina dopo le ultime delusioni e sta continuando la conoscenza con Alessandro.

Uomini e Donne, registrazione 3 febbraio: Biagio Di Maro e Armando Incarnato litigano

Biagio Di Maro è tornato in studio.

Infatti, le anticipazioni delle riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, diffuse in rete dall'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che il cavaliere campano era presente in trasmissione. Purtroppo, però, il protagonista del dating show è stato protagonista di uno scontro con Armando Incarnato. Le indiscrezioni trapelate rivelano che Biagio e Armando sono quasi venuti alle mani e in studio si è sfiorata la rissa. Le motivazioni della lite fra i due single del parterre sono state causate da una richiesta fatta dal cavaliere napoletano, non gradita dall'attore partenopeo.

Uomini e Donne, anticipazioni febbraio: Biagio Di Maro e Armando Incarnato quasi alle mani

Come di consueto, durante le puntate di Uomini e Donne, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi possono richiedere di fare mettere in studio, per ballare, un brano scelto da loro.

Nel corso delle riprese di giovedì 3 febbraio, Biagio ha chiesto di potere ascoltare un brano di un cantante napoletano. A quel punto, sentendo le parole del cavaliere del parterre del dating show, Armando è intervenuto, accusando Di Maro di essere stato pagato per fare quella richiesta. Incarnato ha spiegato di essere stato contattato e di avere ricevuto la richiesta di sponsorizzare la canzone proposta da Biagio e di non avere accettato l'offerta.

A quel punto, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che i due cavalieri hanno sfiorato la rissa, venendo quasi alle mani.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gemma e Ida voltano pagina

Nel frattempo, durante le riprese delle nuove puntate, Ida e Gemma hanno raccontato qualcosa in più riguardo la loro vita sentimentale. Platano sta continuando a frequentare Alessandro e le cose sembrerebbero procedere a gonfie vele.

Anche Galgani sembrerebbe avere voltato pagina dopo le recenti delusioni. Infatti, la dama torinese è uscita con un nuovo cavaliere del parterre. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come proseguiranno le vicende amorose dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi.