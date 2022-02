Ida Platano è tornata nel parterre di Uomini e Donne da qualche mese. Nel corso delle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, la dama ha pianto, ricordando la sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri. Nonostante i ricordi nostalgici, l'amica di Gemma Galgani ha deciso di voltare pagina, dando un'opportunità ad Alessandro, un cavaliere arrivato in studio per conoscerla. Nella giornata di giovedì 3 febbraio, Maria Tona ha rivelato di avere beccato Ida e Alessandro.

Uomini e Donne: Alessandro corteggia Ida

Nella puntata di Uomini e donne andata in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 1° febbraio, Alessandro è arrivato in studio per conoscere Ida.

Purtroppo, però, Platano non aveva accolto con entusiasmo il cavaliere, per via del suo stato d'animo, dopo avere ricordato i momenti vissuti con Riccardo. In quell'occasione, il single ha risposto ad alcune domande che gli ha posto Maria De Filippi e ha rivelato di avere un forte interesse per Ida, proponendole fin da subito un'uscita per la sera stessa. Nonostante la tristezza negli occhi, la dama ha accettato di andare a cena fuori con il trentanovenne salernitano.

Uomini e Donne: la conoscenza fra Ida e Alessandro procede a gonfie vele e si scambiano un bacio

La conoscenza fra i due protagonisti del dating show di Canale 5 sta proseguendo nel migliore dei modi, infatti, la coppia è stata avvistata in un locale, intenti a baciarsi.

Nella giornata di giovedì 3 febbraio è stato diffuso un video in rete, riguardante Ida e Alessandro. Maria Tona, ex protagonista della trasmissione Mediaset, ha visto la dama e il cavaliere campano, mentre si baciavano in un ristorante della capitale. L'imprenditrice romana ha filmato Platano e il trentanovenne ed è riuscita ad immortalare il bacio.

Uomini e Donne: dopo le delusioni, Ida volta pagina con Alessandro

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda in televisione nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio, Ida e Alessandro hanno raccontato come è andata la loro prima uscita. La coppia ha spiegato di essersi scambiata qualche bacio. Platano sembrerebbe essere contenta per il nuovo cavaliere arrivato in studio per corteggiarla.

Il trentanovenne salernitano sembrerebbe un uomo deciso e non spaventato dal passato della dama con Riccardo. Infatti, il single campano ha definito un ipotetico ritorno di fiamma fra la parrucchiera e Guarnieri 'una minestra riscaldata'. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Alessandro riuscirà a fare breccia nel cuore di Ida e se per la coppia ci saranno i petali rossi.