Sossio e Ursula tornano nello studio di Uomini e donne. Nel corso della puntata trasmessa nel pomeriggio del 28 febbraio, l'ex cavaliere del trono over ha fatto il suo ingresso in studio con l'amata Ursula, la donna che lo ha reso padre e che ha conosciuto proprio nello studio della trasmissione Mediaset.

I due hanno avuto modo di raccontare e svelare al pubblico come sta procedendo la loro relazione e Sossio ha svelato di aver anche cambiato lavoro, aggiungendo che gli è capitato di essere deriso e preso in giro per questo motivo.

Sossio e Ursula di nuovo in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Sossio e Ursula sono ritornati nello studio di Uomini e donne per fare un bilancio della loro storia d'amore, che a oggi procede nel migliore dei modi.

Certo, tra i due non mancano i momenti di crisi e durante il periodo della pandemia ci sono stati degli attimi di tensione, al punto che Ursula lo aveva cacciato fuori di casa.

Alla fine, però, i due ex protagonisti di U&D sono riusciti a riappacificarsi e a trovare un punto di incontro, tale da permettergli di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Lo sfogo di Sossio a U&D, deriso per il suo nuovo lavoro di benzinaio

A oggi Sossio ha ammesso che la sua vita è cambiata in maniera radicale, dato che non potendo più "campare" con la passione del calcio, ha dovuto trovare un nuovo lavoro.

L'ex cavaliere di U&D ha svelato di aver trovato lavoro in un distributore di benzina. Proprio per questo motivo, Sossio ha svelato che gli è capitato di essere stato deriso e preso in giro da alcune persone, incredule di vederlo a fare questo lavoro.

"Non ci credevano che stavo là. Qualcun altro, in maniera poco educata, mi ha preso in giro.

Dicono: uno che è stato a Uomini e donne e al Grande Fratello Vip sta a fare il benzinaio?" ha esclamato Sossio, riportando così le frasi che gli vengono dette sul posto di lavoro.

'Pensano che andando in tv si diventa ricchi' ammette Sossio, che punge i suoi detrattori

Sossio, però, non si lascia sopraffare da queste provocazioni e senza farsi troppi problemi ha ammesso che per lui non c'è nulla di male nel fare questo tipo di lavoro, aggiungendo che aver lavorato in tv non vuol dire essersi arricchito.

"Pensano che andando in tv si diventi ricchi" ha svelato Sossio, che non si è fatto problemi nel fornire dettagli e nel raccontare pubblicamente a Uomini e donne la sua nuova attività professionale.

Al tempo stesso, però, Sossio non ha nascosto che la sua grande passione resta il calcio e ancora oggi spera di poter tornare a lavorare in maniera attiva in questo settore, che gli ha dato grandi soddisfazioni in passato.