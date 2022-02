Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 7 a sabato 12 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Miguel ribadirà ancora una volta le sue dimissioni a Marcos. Nel mentre, Jose proverà proverà a far riappacificare Bellita e Jaime Huertas. Invece, Aurelio proporrà a Genoveva di entrare in affari ma Salmeron rifiuterà la proposta. Intanto, Libero verrà a sapere che Armando si è sposato con una principessa prussiana.

Genoveva rifiuterà di entrare in affari con Aurelio

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Natalia e Genoveva si prepareranno perché vorranno brillare alla festa dell'Ambasciata italiana. Le due riusciranno nel loro intento in quanto faranno parecchia invidia tra i vicini. Nel frattempo, Miguel ribadirà ancora una volta le sue dimissioni a Marcos, dopo che quest'ultimo le aveva già rifiutate una prima volta.

Poco dopo, Jose proverà a mediare tra lo scrittore Jaime Huertas e Bellita, ma le posizioni dei due saranno molto distanti. Allo stesso tempo, Genoveva Salmeron e Natalia continueranno ad avvicinarsi sempre di più e saranno sempre più complici. Nel mentre, Aurelio proporrà alla dark lady di entrare in affari, ma la donna nonostante apprezzerà l'offerta deciderà di rifiutarla.

Liberto si scontrerà duramente con Genoveva

Successivamente, Liberto riceverà notizie da Parigi dalla quali verrà fuori che Armando avrà sposato una principessa prussiana. Intanto, ad Acacias 38 arriverà il nipote di Bellita Del Campo. Quest'ultima quando vedrà il ragazzo sarà così abbagliata alla sua vita che perderà i sensi.

Invece, Servando darà a Jacinto delle infusioni naturali per placare i suoi istinti nei confronti di Indalecia. Il rimedio di Servando però non farà altro che provocare insonnia nel portiere. Infatti, quest'ultimi si addormenterà mentre sarà per strada.

Poco dopo, Marcos verrà a sapere dal rapporto dell'autopsia che Felicia sarà morta a causa di un avvelenamento.

Invece, Liberto si scontrerà duramente con Genoveva, in quanto accuserà la donna di aver rubato la posta di Felipe.

Infine, Miguel sarà molto sofferente per aver rotto con Anabel e infatti rifiuterà di essere solo amici con la sua ex fidanzata. Intanto, a consolare l'uomo ci penserà la cameriera Daniela.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Una Vita, per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. Intanto, per rivedere gli appuntamenti precedenti basterà andare sulla piattaforma gratuita di Mediaset play.