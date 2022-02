Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni legate alle puntate che andranno in onda durante il mese di febbraio 2022, rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena e novità legati in primis alle vicende di Matteo Ranieri ma anche Gemma Galgani.

Occhi puntati anche su una nuova accesissima discussione che nascerà in studio e che avrà come protagonisti due cavalieri che ruotano intorno all'orbita di Ida Platano: trattasi di Alessandro e Diego.

Anticipazioni Uomini e donne febbraio: Matteo senza corteggiatrici e lascia lo studio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne del mese di febbraio 2022, rivelano che per Matteo Ranieri ci saranno delle novità che non lo renderanno per niente sereno.

Il tronista, infatti, scoprirà che entrambe le due corteggiatrici, Federica e Denise, non si sono presentate all'ultima registrazione del programma e che di fatto hanno scelto di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi.

Un vero e proprio choc per Matteo che, in quel momento, lascerà lo studio e non si presenterà più fino alla fine delle riprese, in quanto deluso e amareggiato dalla piega che sta prendendo il suo percorso in trasmissione.

Maria De Filippi, però, proverà a tranquillizzare Matteo Ranieri, facendogli presente il fatto che può prendersi tutto il tempo che vuole per riflettere e per cercare di capire cosa fare, e magari se accettare di far arrivare nuove pretendenti in studio.

Gemma conosce un nuovo cavaliere: spoiler U&D

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di febbraio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità di Gemma.

La dama torinese dovrà fare i conti con l'ennesima delusione: la conoscenza con uno dei cavalieri che si era presentato in studio per lei, non avrà esito positivo.

Per fortuna, però, Gemma potrà tirare un sospiro di sollievo nel momento in cui scoprirà che in trasmissione è arrivato un nuovo pretendente che intende conoscerla.

E, dopo la presentazione iniziale, Gemma resterà colpita al punto da accettare di frequentarlo fuori dallo studio.

Alessandro litiga con l'ex di Ida, Diego: anticipazioni Uomini e donne febbraio

Spazio poi alle vicende di Ida Platano: le anticipazioni delle prossime puntate di questo mese di febbraio, rivelano che tra la dama e Alessandro tutto prosegue nel migliore dei modi, tanto che lei deciderà di non tenere un nuovo pretendente che ha chiesto di conoscerla.

Il colpo di scena delle nuove puntate di Uomini e donne arriverà nel momento in cui ci sarà un'accesa discussione in studio tra Alessandro e l'ex fiamma di Ida, Diego, colui che l'aveva rifiutata alla scelta finale, salvo poi pentirsi.

Per quanto riguarda il percorso di Biagio, gli spoiler del mese di febbraio rivelano che il cavaliere stava conoscendo una nuova dama ma, alla fine, è stata proprio quest'ultima a chiudere la frequentazione.

Spazio anche alle vicende di Pinuccia e Alessandro: i due protagonisti del trono over si ritroveranno ai ferri corti e spetterà a Maria De Filippi intervenire per far tornare di nuovo il sereno e la pace.