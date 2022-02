Le anticipazioni della soap opera americana Beautiful sono ricche di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 febbraio su Canale 5, Thomas Forrester dovrà affrontare un difficile intervento, ma alla fine tutto andrà per il meglio. Nel frattempo Liam si pentirà amaramente della notte di passione trascorsa con Steffy e penserà di raccontare tutto a Hope.

Anche Steffy sarà colta da un forte senso di colpa nei confronti del suo fidanzato John e non saprà come agire, ma nonostante ciò non avrà intenzione di confessare il suo tradimento.

Hope, intanto, ringrazierà Liam per essere rimasto al fianco di Thomas.

Beautiful, episodi dal 14 al 18 febbraio: Thomas fuori pericolo di vita

Negli episodi di Beautiful in onda dal 14 al 18 febbraio, Thomas sarà finalmente fuori pericolo di vita e il merito sarà soprattutto dell’azione tempestiva del dottor John Finnegan e Hope. Il giovane Forrester riprenderà conoscenza e confesserà a suo padre di essere ancora innamorato di Hope Logan. Poi Ridge, Steffy e Hope attenderanno con trepidazione di sapere l’esito dell’operazione di Thomas e si confronteranno riguardo l’accaduto.

In seguito Steffy pregherà Liam di non rivelare nulla a Hope, riguardo la notte di passione trascorsa insieme, soprattutto per non rovinare l’equilibrio delle persone a loro care.

Spencer, però, si sentirà in colpa e non avrà intenzione di continuare la sua relazione con Hope senza dirgli tutta la verità.

Beautiful, puntate dal 14 al 18 febbraio: Liam si pente di aver tradito Steffy

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 14 al 18 febbraio, Liam affronterà un periodo molto difficile: il giovane Spencer, infatti, si pentirà di aver fatto l’amore con la sua ex Steffy e penserà di raccontare tutto a Hope.

In seguito Liam avrà un confronto con Hope e sarà ancora più convinto della sua decisione.

Al contempo anche Steffy sarà colta da una sensazione di imbarazzo in presenza di John e non saprà come comportarsi. Hope, invece, ancora ignara del fatto che Liam abbia trascorso un’intera notte con Steffy, lo ringrazierà per essere rimasto al fianco di Thomas, in un momento tanto delicato per lui.

Steffy si pente di aver tradito John

Steffy non saprà come agire nei confronti di John Finnegan: la donna, infatti, non riuscirà più a rapportarsi con il suo fidanzato, dopo essere stata al letto con Liam e si sentirà in colpa per averlo tradito.

Nel frattempo Ridge parlerà con Brooke e confiderà alla moglie di aver temuto il peggio durante l’operazione di Thomas, tanto da aver pensato di poter perdere suo figlio per sempre. Infine, Hope continuerà ad essere grata a Liam per essere stato vicino a Thomas.