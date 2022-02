Prosegue l'appuntamento con la soap Un Posto al sole con la puntata in onda su Rai 3 martedì 8 febbraio 2022 alle 20:45 e in replica su RaiPlay. Le anticipazioni raccontano che Rossella sarà in piena crisi con Riccardo, dopo aver saputo che partirà per Bolzano con l'intenzione di chiedere a Virginia la separazione. Ross è convinta che il fidanzato provi ancora dei sentimenti per la moglie che, dal canto suo, non è assolutamente intenzionata a mollare la presa. Non sarà un periodo facile per Rossella, che dovrà anche gestire la sua prima diagnosi nefasta a un paziente che conosce molto bene e che ha la sua stessa età.

Nel frattempo, peggiora sempre di più la situazione di Chiara, ormai nel pieno della dipendenza. Nunzio ha perso la testa, geloso di Ludovico, ma ignaro dei reali rapporti che intercorrono tra lui e la giovane Petrone. Le cose prenderanno presto una piega inaspettata e molto pericolosa.

Un Posto al sole anticipazioni: Nunzio prende una decisione discutibile

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole, si concentrano sul rapporto tra Nunzio e Chiara, ormai a pezzi. La giovane Petrone è dipendente da sostanze e si rivolge a Ludovico per procurarsi dosi sempre maggiori. Nunzio crede che tra loro ci sia qualcosa e ne è geloso, non credendo alla versione di Chiara, che ha cercato di fargli intendere che Ludovico sia solo un amico che la sta aiutando a superare la morte del padre e le difficoltà legate al trasferimento in una realtà molto diversa da quella alla quale era abituata.

Nunzio ha perso il controllo, spaventando tutti. La sua aggressività latente si è manifestata in tutta la sua potenza. E non sarà che il primo di una serie di episodi. Nella puntata di martedì, Nunzio prenderà infatti un'altra decisione discutibile che riguarda il suo ormai ingestibile rapporto con Chiara.

Rossella e Riccardo in crisi nelle nuove puntate di Un Posto al sole

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole, vedremo di nuovo Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) in piena crisi. Ross brucia di gelosia, specie ora che è venuta a sapere della partenza del fidanzato per Bolzano, dove incontrerà la moglie Virginia, con la speranza di ottenere la separazione consensuale.

Infine si concluderà a tarallucci e vino la disputa amichevole tra Renato (Marzio Honorato) e Raffaele che, diventati compagni di studio nel corso per sommelier che si terrà al bar Vulcano, capiscono di non poter fare a meno l'uno dell'altro, nonostante non smettano di punzecchiarsi.

L'appuntamento con la puntata di Un Posto al sole di martedì 8 febbraio è su Rai 3 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove si potrà poi vedere in replica.