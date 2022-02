Al Paradiso delle signore 6, lunedì 14 febbraio inizierà una settimana ricca di colpi di scena e in primo piano ci sarà Ezio (Massimo Poggio) che, deluso dalla finta confessione di Veronica (Valentina Bartolo), deciderà di andare via di casa, mentre la donna affronterà Gloria (Lara Komar). Intanto, Fiorenza (Greta Oldoni) e Dante (Luca Bastianello) approfitteranno delle voci sull'assenza di Adelaide (Vanessa Gravina) per ideare un piano colpire Umberto (Roberto Farnesi). Al grande magazzino di Vittorio (Alessandro Tersigni) per la giornata degli innamorati le clienti riceveranno dei cioccolatini in omaggio, mentre Romagnoli organizzerà una sorpresa per Beatrice (Caterina Bertone).

Infine, Ezio accetterà di tornare a casa ma annuncerà di voler rimandare le nozze.

Veronica deciderà di affrontare Gloria

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 14 febbraio sarà molto importante per la famiglia Colombo che inizierà a subire le conseguenze della lettera di minacce che Gemma ha scritto a Gloria. Veronica, infatti, si assumerà tutte le colpe ed Ezio non prenderà affatto bene la confessione della sua compagna, tanto che per la forte delusione deciderà di andare via di casa. Nel frattempo, Veronica capirà che dovrà prendere in mano la situazione e andare a parlare con la madre di Stefania per tentare di capire come comportarsi. La misteriosa assenza di Adelaide, invece, si farà sentire anche al Circolo e inizieranno a diffondersi delle strane voci sul suo conto che spianeranno la strada a Dante e Fiorenza, pronti ad attaccare Umberto con un nuovo piano da mettere a punto.

San Valentino al Paradiso delle signore: anticipazioni puntata di lunedì 14 febbraio

Al Paradiso delle signore 6, il 14 febbraio si festeggerà la giornata dedicata agli innamorati e come ogni anno non mancheranno le sorprese per gli affezionati del grande magazzino. Per l'occasione Vittorio deciderà di donare un cioccolatino a tutte le clienti, mentre, per la speciale occasione, Dante Romagnoli organizzerà una sorpresa dedicata a Beatrice.

Le Veneri, si concederanno una serata spensierata con un'uscita in bicicletta.

Ezio ritornerà a casa ma non porterà una buona notizia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 della puntata di lunedì 14 febbraio rivelano che dopo il litigio con la sua compagna, Ezio tornerà sui suoi passi e rientrerà a casa.

Questo però non significa che la situazione a casa Colombo sarà risolta: l'uomo infatti annuncerà alla sua famiglia di avere intenzione di rimandare le nozze tra lui e Veronica. La serenità di un tempo sarà ancora un ricordo per la signora Zanatta e l'idea di costruire un futuro con il suo compagno sarà sempre più lontana.