Le anticipazioni di Un Posto al Sole delle puntate settimanali in onda su Rai 3 da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove possono essere riviste anche in replica. La situazione precipita tra Nunzio e Chiara, che già avevano iniziato ad accusare i primi problemi dovuti alla differenza abissale del loro stile di vita. La dipendenza della giovane Petrone e la sua complicità con Ludovico faranno andare fuori di testa Nunzio, che spaventerà tutti. Intanto, Clara verrà licenziata e Alberto si mostrerà molto responsabile con lei, accollandosi ogni spesa: Palladini è davvero cambiato?

Attenzione anche a Rossella, che sembra essere perseguitata da un crudele destino. In ospedale si troverà faccia a faccia con un suo caro amico che sta per morire. Come se non bastasse, sarà in crisi con Riccardo, tornato da Bolzano con pessime notizie.

Un Posto al Sole anticipazioni 7-11 febbraio: Nunzio spaventa tutti

Precipita la situazione tra Chiara e Nunzio, come era facile immaginare. Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Nunzio perderà completamente la testa dopo aver visto la fidanzata e Ludovico insieme, senza immaginare il reale motivo. La sua reazione sarà talmente imprevedibile da spaventare a morte tutti.

Di fronte ai crescenti sospetti su Chiara, Nunzio prenderà anche una decisione alquanto discutibile.

La giovane Petrone dovrà nel frattempo gestire un affare molto complicato e Roberto, senza alcuna pietà, approfitterà della sua fragilità per ottenere il massimo profitto.

Chiara Nunzio si lasciano

Le anticipazioni di Un Posto al Sole raccontano che Chiara e Nunzio chiuderanno il loro rapporto. La sofferenza di entrambi sarà tanta e li porterà a fare scelte sbagliate.

Problemi anche per Clara, che verrà licenziata. Questa volta Alberto si dimostrerà responsabile, accollandosi tutte le sue spese e quelle del piccolo Federico: che stia davvero cambiando per amore della sua famiglia?

Intanto, Roberto sembrerà essere riuscito a far cambiare idea a Marina, facendole prendere consapevolezza dei suoi sentimenti.

Una scelta improvvisa di Marina potrebbe però cambiare ogni prospettiva.

Rossella e Riccardo in crisi, spoiler Upas

Franco riceverà una brutta notizia che lo manderà in ansia: di che cosa si tratta? Il suo stato d'animo non è di certo sereno, anche per via delle intemperanze di Bianca, sempre più ribelle, e della perdita di controllo di Nunzio.

Come svelano le anticipazioni di Un Posto al Sole della settimana, Rossella ritroverà Corrado, un suo amico, in fin di vita. A dare la tremenda notizia dovrà essere proprio lei.

Non c'è pace per Rossella: oltre a scoprire che Corrado ha pochi mesi di vita, verrà a sapere che Virginia non intende concedere la separazione a Riccardo, cosa che metterà ulteriormente in bilico il loro rapporto.