La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne vedrà il percorso di Matteo Ranieri farsi sempre più difficile. Dopo aver baciato in esterna Denise, il tronista scoprirà che la ragazza avrà avuto un nuovo approccio con Armando. Questo porterà Denise ad essere attaccata in studio anche dagli opinionisti. La ragazza, alla fine se ne andrà dallo studio. A sorpresa, faranno il loro ritorno Ciprian e Andrea Nicole, dopo il caos scoppiato a dicembre in occasione della scelta.

Scatta il bacio tra Denise e Matteo nelle prossime puntate di U&D

In una delle ultime puntate, i telespettatori di Canale 5 hanno visto Matteo Ranieri finire in lacrime dopo uno scontro con Armando.

Tutto a causa di Denise, la corteggiatrice del giovane ligure. Armando infatti, non ha nascosto di provare interesse per lei e questo ha infastidito parecchio Matteo, che appunto si è scontrato con il cavaliere. Nelle nuove puntate in onda nella settimana che va dal 7 all'11 febbraio, verrà mandato in onda ciò che è successo nell'ultima registrazione. Stando alle anticipazioni, si vedrà che Matteo manifesterà tutto il suo interesse per Denise e tra loro in esterna, scatterà pure il primo bacio.

Denise attaccata in studio decide di lasciare Uomini e donne

Subito dopo aver visto il bacio tra Matteo e Denise, verrà mandato un rvm dove si vedrà nuovamente Armando approcciarsi a Denise. Sarà la terza volta che succede e sarà poi Incarnato a far presente in studio che, comunque sia, la corteggiatrice in nessuna delle tre occasioni avrà respinto i suoi approcci.

Dunque, Denise verrà messa in difficoltà proprio da Armando. A questo punto, sembrerà scontato il fatto che Denise venga attaccata anche dagli opinionisti, visto che non sarà mai stata chiara né con Armando né con Matteo. A chi è realmente interessata la giovane corteggiatrice? Dopo le tante critiche ricevute, Denise deciderà quindi di uscire dallo studio, abbandonando per sempre Uomini e donne.

Andrea Nicole e Ciprian ospiti in studio

Stando a quanto riportano le anticipazioni su ciò che è già registrato, pare che Matteo vorrà seguire Denise, ma sarà Maria De Filippi a fermarlo e a fargli capire che forse la corteggiatrice non è poi così interessata a lui. Lasciando da parte il capitolo Matteo, a Uomini e donne ci sarà il ritorno, come ospiti, anche di Andrea Nicole e Ciprian.

A sorpresa, la coppia giungerà in studio raccontando queste prime settimane di vita insieme. Sembrerà quindi esserci stato una sorta di 'perdono' da parte di Maria De Filippi per quanto accaduto lo scorso dicembre, quando i due si erano scelti alle spalle della redazione. Per ulteriori dettagli non resta che seguire tutte le prossime puntate di Uomini e donne. L'appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45.