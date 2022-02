Un Posto al sole continua a fare compagnia ai telespettatori di Rai 3 con emozionanti puntate e secondo le anticipazioni dal 7 all'11 febbraio una nuova story-line coinvolgerà Rossella che incontrerà dopo molto tempo un suo compagno di scuola. Per la figlia di Silvia sarà emozionante rivedere Corrado, ma le circostanze la porteranno ad affrontare una prova molto difficile: la giovane dottoressa, infatti, scoprirà che il suo amico è gravemente malato. Il morale di Rossella non sarà dei migliori e il ritorno di Riccardo la risolleverà, anche se sua moglie non mollerà la presa.

Ci saranno novità anche per Nunzio e Chiara, in seria crisi, e per Clara che perderà il lavoro.

Un paziente speciale per Rossella

Le nuove anticipazioni settimanali di un Posto al sole si soffermano in particolar modo sulla storia di Rossella. La giovane dottoressa dovrà fare presto i conti con la durezza del suo lavoro quando incontrerà un suo compagno di scuola dopo molto tempo. Corrado arriverà in ospedale con forti dolori addominali e Rossella non perderà tempo e lo farà visitare al più presto. L'emozione di rivedersi per i due amici sarà tanta: i due ricorderanno perfettamente i tempi spensierati della scuola. La gioia dell'incontro, tuttavia, finirà presto quando Rossella vedrà la diagnosi.

Rossella sarà in crisi con il suo lavoro: anticipazioni Un Posto al sole

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole dal 7 all'11 febbraio, Rossella capirà che Corrado è affetto da un tumore al pancreas molto aggressivo e non operabile. Spetterà a lei il compito di informare il ragazzo, ma la figlia di Silvia sarà inevitabilmente sopraffatta da una forte crisi esistenziale e professionale.

La ragazza si domanderà come poter accettare una realtà così dolorosa e si chiederà se fare il medico sia davvero la strada giusta per lei. L'arrivo di Riccardo non porterà delle buone notizie nemmeno dal fronte sentimentale: con la moglie non ha risolto niente riguardo la separazione consensuale. Il dottor Crovi, però, saprà come consolare Rossella e con un'idea potrebbe risollevare il morale di Corrado.

Clara dirà addio al suo lavoro: anticipazioni settimana dal 7 all'11 febbraio

Le puntate di Un posto al sole dal 7 all'11 febbraio rivelano che ci sarà spazio anche per Nunzio e Chiara che avranno una forte crisi a causa della gelosia del ragazzo che prenderà una drastica decisione. Inoltre, Clara perderà il lavoro al bar e Alberto si offrirà subito di occuparsi di lei e Federico anche dal punto di vista economico. Roberto, invece, avrà un'idea per gestire le imprese di Petrone, mentre Marina sembrerà avvicinarsi all'imprenditore.