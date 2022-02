Vediamo cosa raccontano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 febbraio 2022. Come di consueto, l'episodio di Upas va in onda alle 20.45 su Rai 3. Non è stato un San Valentino semplice per nessuna delle attuali coppie. Roberto e Marina erano vicini, Ferri era quasi riuscito a conquistare la donna che ha sempre amato. Peccato che la scelta dolorosa di Marina gli abbia spezzato il cuore. Nonostante gli abbia detto che è lui l'uomo che amerà sempre, il suo posto è accanto a Fabrizio, lontano da Napoli. Quello della tormentata Giordano sarà un addio definitivo?

Dolori e frustrazione anche tra Nunzio e Chiara, sempre più distanti e incapaci di parlarsi. La giovane Petrone è ancora nel bel mezzo della dipendenza da sostanze e, come se non bastasse, ha problemi lavorativi. Ross e Riccardo sono in crisi e non sembra che tra i due ci possa essere un possibile punto di incontro. Tutto ciò porterà a conseguenze inevitabili.

Le anticipazioni di Un posto al sole: Chiara in balia di Roberto

Nunzio ha ormai perso il controllo dopo la rottura con la fidanzata. Chiara è distrutta e Ferri ne sta approfittando. Roberto sa che la giovane Petrone si trova in un momento di difficoltà e continuerà ad agire per trarre il massimo profitto dalla compravendita delle quote del gruppo.

Chiara non vuole raccontare a Nunzio quanto le sta accadendo, sarebbe troppo umiliante per lei. Inoltre, sa che la sua reazione sarebbe tremenda. Sarà così che scivolerà in un pericoloso limbo che la porterà sull'orlo della disperazione.

Puntata in onda martedì 15 febbraio 2022

Roberto, dopo l'addio di Marina, si è sfogato con Lara.

Per lui è inaccettabile l'idea di aver perso la donna che ama, che ha preferito stare con Fabrizio, l'uomo che l'ha aggredita e umiliata. Furioso per quanto accaduto, sarà nervoso anche sul posto di lavoro.

Lo stesso vale per Nunzio, che sta facendo preoccupare la sua famiglia per l'atteggiamento scontroso e ostile. I malumori di Roberto e Nunzio li faranno scontrare ai Cantieri.

Buone notizie per Samuel, che pensava fosse andato a monte il suo sogno di passare un San Valentino da favola con Speranza. Dopo una nottata alquanto movimentata, Samuel si risveglierà al settimo cielo.

Infine, nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda martedì 15 febbraio 2022 su Rai 3 alle 20:45, Cerruti sarà in grande ansia per il suo appuntamento. Nonostante il parere contrario di Mariella, ha deciso di incontrare l'uomo misterioso con il quale sta chattando da diverso tempo. Le anticipazioni di Upas svelano che sarà un appuntamento da non perdere e che Cerruti si troverà ad affrontare una situazione decisamente complicata.