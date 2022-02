La situazione di Chiara precipita nelle nuove puntate di Un Posto al sole. Le anticipazioni dell'episodio di mercoledì 9 febbraio 2022, in onda su Rai 3 alle 20:45 e in replica su RaiPlay raccontano che per la giovane Petrone le cose si metteranno davvero male. Ormai la sua dipendenza l'ha travolta come un fiume in piena e Nunzio, geloso di Ludovico, ha dato sfogo a tutta sua aggressività. Non sarà facile per Chiara metabolizzare questa separazione, specie dopo la morte del padre al quale era molto affezionata. Inoltre, Roberto Ferri è in agguato per rovinarla anche sul piano lavorativo, dato che c'è in ballo la vendita di parte delle azioni del gruppo Petrone.

Grossi problemi anche per Rossella, che vedrà arrivare al pronto soccorso Corrado, un suo caro amico al quale dovrà dare la notizia più brutta della sua vita.

Anticipazioni di Un Posto al sole episodio di mercoledì 9 febbraio su Rai 3

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un Posto al sole vedono Rossella in difficoltà, sia sul piano professionale che personale. L'arrivo di Corrado al pronto soccorso con forti dolori addominali sarà solo l'inizio di una parentesi drammatica che dovrà affrontare.

Rossella, preoccupata per le condizioni di salute di Corrado, lo farà sottoporre ad accurati esami diagnostici che, purtroppo, riveleranno che il ragazzo ha un male incurabile e che gli rimangono pochi mesi di vita.

Dovrà essere proprio Ross a comunicargli la terribile notizia e non sarà facile per lei gestire l'emotività.

Nel frattempo, Riccardo è Bolzano per convincere Virginia a concedergli la separazione, ma pare che non otterrà il risultato sperato: sua moglie non ha alcuna intenzione di lasciarlo libero.

Chiara in crisi dopo la separazione da Nunzio

Continuando con le anticipazioni della puntata di Un Posto al sole che andrà in onda mercoledì 9 febbraio su Rai 3, Chiara si troverà ad affrontare un altro difficile problema.

Nunzio ha perso la testa, spaventando tutti con la sua reazione. La sua storia con Chiara è finita, ma ci saranno ancora diversi colpi di scena a tal proposito che cambieranno gli equilibri già precari.

La giovane Petrone deve anche affrontare la non facile trattativa che riguarda la cessione di una parte delle quote dell'azienda del padre. Roberto ha capito che Chiara si trova in grande difficoltà e, come sempre, metterà in primo piano il suo ritorno economico. Ferri non si farà scrupoli ad approfittare della situazione delicata nella quale è precipitata Chiara e potrebbe rovinarla economicamente. Chissà se Filippo, che di certo ha un'indole ben diversa dal padre, interverrà in favore della giovane Petrone evitando il peggio.