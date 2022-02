Lunedì 7 febbraio ritorna l'appuntamento in diretta con il GF Vip e le anticipazioni di questa nuova puntata prevista su Canale 5 in prime time, rivelano che ci sarà spazio per la proclamazione del primo concorrente che accederà alla finalissima di questa sesta edizione.

Occhi puntati anche su Alessandro Basciano che, in questa nuova puntata del GF Vip riceverà una sorpresa da parte di sua sorella.

Signorini eleggerà il primo finalista: anticipazioni GF Vip del 7 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata del GF Vip in programma questo lunedì 7 febbraio su Canale 5, rivelano che ci sarà la resa dei conti per i quattro concorrenti che questa settimana sono al televoto e si stanno giocando l'accesso alla finalissima.

Manila, Katia, Davide e Delia sono al televoto e questa sera uno di loro conquisterà l'accesso all'ultima puntata di questa seguitissima sesta edizione prevista il 14 marzo in prime time.

Sarà il pubblico da casa ad emettere il tanto atteso verdetto finale molto atteso dato che in gioco vi è anche l'ultima arrivata Delia Duran, la quale ha dimostrato di essere una delle più forti di questo momento, dopo aver sconfitto al televoto la super-favorita Soleil Sorge.

Alessandro Basciano incontra sua sorella: anticipazioni GF Vip

Ecco perché il verdetto di questa settimana per l'accesso alla finalissima di uno dei concorrenti potrebbe essere davvero inaspettato e al tempo stesso clamoroso per tutti i concorrenti che sono in gara dallo scorso settembre.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni della prossima puntata del GF Vip del 7 febbraio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per una sorpresa.

Come anticipato da Federica Panicucci nel corso dell'appuntamento di oggi, infatti, durante la nuova diretta del reality show di questa settimana, ci sarà spazio anche per un incontro che avrà come protagonista Alessandro Basciano.

Si indagherà sul presunto bacio tra Delia e Barù al Grande Fratello Vip?

L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, avrà modo di rivedere sua sorella a distanza di quasi due mesi dall'inizio di questa esperienza al GF Vip e dopo che la ragazza si è lasciata andare a delle dichiarazioni non proprio felici nei confronti di Sophie Codegoni, con la quale Alessandro sta costruendo una relazione all'interno della casa.

E poi ancora, sempre secondo quanto riportato da Federica Panicucci in diretta a Mattino 5, non si esclude nel corso della puntata del GF Vip di questo 7 febbraio, si possa far chiarezza sul presunto bacio che ci sarebbe stato tra Delia e Barù durante la festa in casa, tale da aver scatenato caos e confusione tra i concorrenti.