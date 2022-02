Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul ritorno delle gemelle che non passerà inosservato, in particolar modo per Niko che avrà modo di rivedere di nuovo la sua ex Manuela. Intanto Chiara deciderà di aprirsi a cuore aperto con Nunzio e confesserà la verità circa il suo legame con Ludovico.

Niko rivede Manuela: anticipazioni Un posto al sole al 4 marzo 2022

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo 2022, rivelano che il ritorno delle gemelle scatenerà un vero e proprio caos a casa Sartori.

Come se non bastasse, in questi episodi della soap opera di Rai 3 ci sarà anche un incontro del tutto inaspettato tra Niko e Manuela.

I due, a distanza ormai di anni dalla fine della loro relazione, si ritroveranno di nuovo "faccia a faccia", complice il ritorno di Manuela in città. Quale sarà la reazione del giovane Poggi?

Occhi puntati anche su Rossella che si ritroverà a dover affrontare un nuovo periodo di crisi sul lavoro.

Chiara affronta Nunzio e confessa la verità

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che la ragazzina sarà a dir poco terrorizzata dall'idea di doversi confrontare con una donna come Virginia, motivo per il quale chiederà aiuto a sua mamma.

Rossella, quindi, si confronterà con Silvia per cercare di capire come deve comportarsi per affrontare la presenza di Virginia in ospedale.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 4 marzo 2022, rivelano che per Chiara arriverà il momento della resa dei conti finale.

La ragazza, infatti, si ritroverà faccia a faccia con Nunzio e per questo motivo dovrà confessare e far chiarezza su cosa si nasconde dietro il suo legame con Ludovico.

Bianca scopre la verità sul cugino: trame Un posto al sole al 4 marzo 2022

Nel frattempo, Roberto e Lara continueranno a tramare alle spalle della ragazza che non sospetta nulla di quello che stanno architettando a sua insaputa.

Spazio anche alle vicende di Bianca: le anticipazioni di Un posto al sole fino al 4 marzo 2022, rivelano che la bambina scoprirà la verità sul segreto di suo cugino Jimmy.

Bianca viene a sapere che la mamma vuole portarlo via a Berlino e non la prenderà benissimo all'idea di doversi separare da lui.

Per Renato, invece, ci sarà l'ennesimo colpo di scena: un evento del tutto inaspettato che finirà per metterlo in grande difficoltà.

Patrizio si sente insoddisfatto e va in crisi

Nunzio, invece, dopo aver appreso la verità sul conto di Ludovico si dirà disposto a volerlo affrontare senza esitazioni. Ma, come se non bastasse, il giovane ragazzo dovrà fare i conti anche con una sorpresa a dir poco spiacevole che gli verrà presentata da Katia.

Capitolo Patrizio: le trame delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 28 febbraio in poi su Rai 3, rivelano che il ragazzo continuerà ad essere insoddisfatto.

Tale situazione avrà a che fare in primis con il lavoro, dato che Patrizio si renderà conto di non essere entusiasta al massimo di quello che sta facendo e anche del suo stile di vita. Per questo motivo, il figlio di Raffaele si ritroverà in una situazione di profonda crisi.